Оля Цибульская поразила яркими фото с пионами: эффектные кадры

Популярная телеведущая и певица Оля Цибульская ошеломила яркими фотографиями. Она сделала несколько селфи с розовыми пионами и очаровала красотой.

Исполнительница порадовала поклонников новыми кадрами. А в публикации она поделилась своими мыслями относительно идеальных женщин.

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Эффектный образ Оли Цибульской

Знаменитость позировала на камеру в рубашке цвета хаки. Короткие волосы Оля уложила в легкие локоны, а на лице сделала выразительный макияж. На веках она нарисовала маленькие стрелки, а на губы нанесла яркую помаду розового цвета.

Но наибольший акцент Цибульская сделала на невероятно красивых цветах, которые держала в руках. Большие пионы насыщенного розового цвета добавили фотографиям особый шарм, а Оли – летнее настроение.



Оля Цибульская с пионами / Фото из инстаграма Оли Цибульской



Оля Цибульская с пионами / Фото из инстаграма Оли Цибульской

В подписи под фото звезда подчеркнула, что в мире есть много правил, которые необходимо выполнять для того, чтобы соответствовать какому-то идеалу. И в разных сферах жизни понятие идеальной женщины имеет свои требования.

Цибульская обратилась к подписчицам и отметила, что все это – неважно. Каждой женщине необходимо жить по-своему, и все будет хорошо: "Как показывает опыт, счастливы не те, чья крестная Коко Шанель, и не те, кто выучил английский за месяц. Счастливы те, кто обращает внимание на мелочи, любит себя и родных. Любить – значит дать шанс на ошибку. Идеалы могут задушить в тебе человека. Настоящего, искреннего. Со своими предпочтениями и ошибками. Почувствуй свое, не гонись за теми, кто редактирует фото для инстаграма и врет, что счастлив. Потому что счастлив тот, кто молчит"