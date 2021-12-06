Оля Цибульская показала страстные поцелуи с мужем: редкие фото пары

Певица Оля Цибульская обнародовала в сети редкие фото с любимым. Она сделала несколько селфи, когда муж целовал ее.

Исполнительница не показывает лицо любимого, поскольку держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Однако иногда радует поклонников эксклюзивными кадрами.

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Фото Оли Цибульской с мужем

Артистка обнародовала черно-белые кадры в инстаграме. На них видно, как она с любимым нежится в постели. Оля была без макияжа и прически, в домашней одежде. А мужчина страстно целовал ее в шею.

Такой выходной понравился обоим, ведь утром можно было просто понежиться, а не спешить на работу. Однако Цыбульская уже неоднократно подчеркивала, что, как мудрая женщина, будет беречь семейное счастье и никому не позволит нарушить это. Поэтому избранник певицы до сих пор остается загадкой для ее поклонников.



Оля Цибульская с мужем / Скриншот инстаграм-сторис певицы



Оля Цибульская с мужем / Скриншот инстаграм-сторис певицы

В выходные звезда решила не только поделиться такими кадрами, но и пообщаться с подписчиками. В частности, она рассказала, что сын Нестор сказал, что хочет братика, однако для этого маме нужен другой муж: "Когда я спросила:" Почему?", то Нестор ответил: "Потому что дома есть только мой папа".