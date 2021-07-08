Оля Цибульская ошеломила дерзким образом на Atlas Weekend 2021: фото

Украинская певица Оля Цибульская выступила на Atlas Weekend 2021. Для концерта перед тысячами гостей фестиваля артистка выбрала дерзкий и соблазнительный наряд, который подчеркнул ее роскошную фигуру.

Оля Цибульская присоединилась к числу украинских артистов, выступивших в первые дни долгожданного фестиваля Atlas Weekend 2021. Внимание поклонников привлек не только перформанс исполнительницы, но и ее аутфит.

Смотрите также Оля Цибульская соблазнила сеть образом в платье с глубоким декольте

Сценический look Оли Цибульской

Для выступления на масштабной сцене звезда выбрала дерзкий наряд. Она предстала перед зрителями фестиваля в белом мини платье, которое подчеркнуло бюст и длинные ноги знаменитости. На талии она завязала сине-белую полосатую рубашку. Поверх платья на тонких бретелях надела короткую лакированную куртку синего цвета.

Такой look звезда соединила с длинными черными лакированными сапогами на высоком каблуке. Короткие волосы Оля уложила в локоны и украсила прическу ромашкой. На лице она сделала безупречный макияж в коричневых оттенках.

Изюминкой сценического образа Цыбульской стали трендовые солнцезащитные очки. Аутфит главной "кошки" страны был очень соблазнительным и стильным.



Оля Цибульская на Atlas Weekend 2021 / Фото с инстаграма Оли Цибульской



Оля Цибульская на Atlas Weekend 2021 / Фото с инстаграма Оли Цибульской