Оля Цибульская прокомментировала поцелуй MELOVIN с мужчиной, который "вырезали" из эфира

Обсуждения скандального выступления MELOVIN на Atlas Weekend не утихают. Они возникли не только из-за того, что артист совершил каминг-аут, но и потому, что его поцелуи на сцене не показали в прямом эфире. Певица Оля Цибульская обратилась ко всем критикам и отметила, что сначала стоит разобраться в правилах телевидения.

Представители телеканала М1 уже объяснили, что момента, где MELOVIN после своего выступления целуется с девушкой и парнем, не было в эфире, потому что артист заранее не предупредил операторов о своих планах. Оля Цибульская подчеркнула, что исполнитель знает о подобных тонкостях съемки.

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После того, как М1 не показали каминг-аут MELOVIN, исполнитель на личной странице в инстаграме опубликовал сообщение, где рассказал, что его "официальный каминг-аут, который произошел со сцены, вырезали из прямого эфира". Также певец добавил, что видео не публикуют в ютубе, потому что он показал свою сущность.

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Коллега MELOVIN в коротком видео объяснила, что перед тем, как выступать в защиту ЛГБТ-сообщества и обвинять телеканал, необходимо разобраться в правилах телевидения.

MELOVIN был на Евровидении и, наверное, знает, чтобы изюминка, которую ты придумал для выступления, хорошо сработала, необходимо сообщить об этом режиссеру прямого эфира. Тогда оператор сможет снять все и донести до зрителей,

– прокомментировала Оля.

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Цибульская добавила, что она выступает за все проявления любви, и каждый человек может любить кого хочет и делать то, что хочет: "Я не защищаю телеканал М1, потому что там работаю. Просто хочу объяснить, что у каждой ситуации есть другая сторона".

Оля Цибульская о рекламе

Также исполнительница обратила внимание на вопрос рекламы, которую могли включать неожиданно. Телеведущая подчеркнула, что реклама дает возможность телеканалу существовать: "На некоторых выступлениях она включалась посередине, у кого-то не все песни попали в эфир. Это нормально, это прямой эфир".