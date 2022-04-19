Оля Цыбульская показала дом родителей в Ирпене, полностью разрушенный оккупантами

Родители Оли Цыбульской к началу войны находились в Ирпене, но впоследствии смогли уехать. Певица показала, что с их домом сделали оккупанты.

Известная украинская певица Оля Цыбульская вместе с сыном находится в безопасности. В относительно безопасном месте и ее родители, выбиравшиеся из Ирпеня.

К слову Оли Цыбульской "приписали" концерт для россиян в Израиле: "Да я лучше под землю провалюсь"

Оля Цыбульская показала разрушенный родительский дом

Исполнительница показала жуткие кадры оставшегося от дома. Цыбульская призналась, что не могла смотреть на это без слез.

Это дом моих родителей в Ирпене. Вернее, то, что было домом. Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там. Те дни, когда не было связи под оккупацией орков и отсутствие понимания живы ли они – самые страшные,

– написала Оля Цыбульская.

"Нам удалось их вывезти. Я очень благодарю Александра Маркушина за спасенных родителей. Они живы! Это самое главное. Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам. А крыша над головой будет отстроена государством. Украиной, в которую я верила, верю и буду верить", – добавила звезда.

, что Оля Цыбульская несколько дней не могла связаться с родителями из Ирпеня . Звезда признавалась, что в те дни пыталась звонить по телефону кому-либо и узнавала об эвакуации. Со временем родителей удалось вывезти.

Оля Цыбульская отметила, что расскажет подписчикам, как подавать документы для восстановления своего дома: "От руин к победе. Слава Украине!"

Разрушенный дом родителей Цыбульской / Фото из инстаграма звезды