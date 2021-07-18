Ольга Сумская устроила сюрприз мужу в день его 58-летия: фото и видео из Египта

Украинская актриса Ольга Сумская проводит отпуск в Египте вместе с мужем и дочерью. 18 июля Виталий Борисюк празднует день рождения, поэтому любимая устроила ему невероятный праздник.

Сегодня, 18 июля, известному актеру и мужу Ольги Сумской исполнилось 58 лет. Свой день рождения мужчина отпраздновал с любимой и дочерью в Египте, в отеле премиального класса Rixos Premium Magawish.

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Сюрприз для мужа от Ольги Сумской

Народная артистка Украины устроила незабываемое празднование 58-летия мужа. Как только Виталий проснулся и вышел во двор, его уже ждала жена с роскошным завтраком и шампанским. Именинник завтракал в бассейне и наслаждался днем рождения.

Пара проводила время на террасе в белоснежных халатах. На фото видны искренние улыбки супругов. Вероятно, это было лишь начало насыщенного праздничного дня в Египте.

С днем рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Самый яркий, праздничный день начался в райском месте,

– поздравила Сумская мужа в инстаграме.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Аудитория в восторге от звездных супругов. Поклонники звездной супружеской пары присоединяются к поздравлениям, в частности, всего наилучшего желают и украинские знаменитости: