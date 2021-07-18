Ольга Сумская устроила сюрприз мужу в день его 58-летия: фото и видео из Египта
Источник:инстаграм Ольги Сумской
Украинская актриса Ольга Сумская проводит отпуск в Египте вместе с мужем и дочерью. 18 июля Виталий Борисюк празднует день рождения, поэтому любимая устроила ему невероятный праздник.
Сегодня, 18 июля, известному актеру и мужу Ольги Сумской исполнилось 58 лет. Свой день рождения мужчина отпраздновал с любимой и дочерью в Египте, в отеле премиального класса Rixos Premium Magawish.
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Сюрприз для мужа от Ольги Сумской
Народная артистка Украины устроила незабываемое празднование 58-летия мужа. Как только Виталий проснулся и вышел во двор, его уже ждала жена с роскошным завтраком и шампанским. Именинник завтракал в бассейне и наслаждался днем рождения.
Пара проводила время на террасе в белоснежных халатах. На фото видны искренние улыбки супругов. Вероятно, это было лишь начало насыщенного праздничного дня в Египте.
С днем рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Самый яркий, праздничный день начался в райском месте,
– поздравила Сумская мужа в инстаграме.
Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:
Аудитория в восторге от звездных супругов. Поклонники звездной супружеской пары присоединяются к поздравлениям, в частности, всего наилучшего желают и украинские знаменитости:
- Лилия Ребрик: "Поздравляем! Многая лета";
- Екатерина Бужинская: "Многая лета";
- Андрей Джеджула: "С днем рождения";
- "Поздравляю, хорошего отдыха";
- "Оля, можно за тебя замуж? Присоединяюсь к поздравлениям Виталика с Днем Рождения! Пусть бережет тебя, как самый ценный бриллиант и будет ему счастье!";
- "Всех благ";
- "Крепкого здоровья и творческих успехов".