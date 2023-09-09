В отношениях или одинока: Ольга Сумская рассекретила личную жизнь 21-летней дочери

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о личной жизни младшей дочери Анны. 21-летняя девушка сейчас активно занимается карьерой. Сумская ответила, есть ли у ее дочь бойфренда.

Актриса стала гостьей нового выпуска шоу Остапчука "Мекнул – спрашивайте". Там Ольга Сумская и рассказала о своей дочери.

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Актриса отрицала стереотип, что самое главное для женщины – выйти замуж. По ее словам, сегодняшняя молодежь этого не поддерживает.

"Я общаюсь с дочерью по этому вопросу. Нет такой цели сегодня у девушек. Если это было актуально для поколения 90-х, 2000-х, то сейчас девушки по-другому выстраивают отношения", – ответила Сумская.

Артистка отметила, что ее 21-летняя дочь самодостаточная личность и ее мысли заняты работой, а не желанием удачно выйти замуж.

Имеет ли отношения дочь Сумской

Звездная мама рассекретила, что ее дочь сейчас ни с кем не встречается.

У нее нет любимого. Она не в отношениях. И она находит кайф в этом совершенно. Главное – это профессиональная деятельность. И она утверждается,

– подчеркнула Сумская.



Ольга Сумская с дочерью / Фото с ее инстаграммы

Что известно о дочери Ольге Сумской

Анна Борисюк недавно окончила университет имени И. К. Карпенко-Карого. Сейчас девушка вместе с мамой играет в спектакле "За двумя зайцами" и полностью сосредоточена на построении карьеры.

Дочь Сумской с детства любила творчество. Анна признавалась, что разыгрывала сценки с куклами, строила любительский театр дома и лепила фигурки одноклассников.

В марте этого года девушке исполнилось 21 год. Свой день рожденья Анна встретила на сцене. У девушки грандиозные планы на актерскую карьеру, однако не хочет, чтобы ее ассоциировать с именем мамы Ольги Сумской.

В то же время старшая дочь актрисы Антонина Паперна продолжает жить в Москве с мужем-россиянином и детьми. Недавно она шокировала многих неожиданных ролью в российском телесериале

"Холодное блюдо", в котором сыграла главную роль.