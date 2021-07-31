Известная украинская актриса Ольга Сумская обожает публиковать на личной странице в инстаграме архивные фото. На этот раз она вспомнила свою вторую беременность.

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Откровенное фото Ольги Сумской

Знаменитость показала снимок, где позировала перед камерой еще в 35 лет. Тогда она была беременной и ждала рождения второй дочери Анны.

Ольга Сумская предстала перед объективом обнаженной. Она прикрыла тело полупрозрачной бежевой тканью. Волосы актриса распустила и уложила пышными волнами. На лице звезда сделала роскошный макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – нюдовой помадой.



Ольга Сумская / Фото с инстаграма Ольги Сумской

Коллеги и поклонники Ольги Сумской восхищаются ее архивным кадром: