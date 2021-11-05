Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад: архивные фото

Поклонники обожают архивные фото своих кумиров. Поэтому к таким кадрам всегда приковано особое внимание. Популярная актриса Ольга Сумская опубликовала в сети серию черно-белых фотографий со съемок фильма "Иордань".

Ольга Сумская – одна из самых популярных украинских актрис. Она поддерживает связь с поклонниками в социальных сетях, поэтому часто радует их разными фотографиями.

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Архивные фото Ольги Сумской

На днях актриса показала кадры со съемок фильма "Иордань", сделанные в 90-х годах. На снимках Ольга смотрится просто невероятно. Ее красота, харизма, талант уже тогда очаровывали зрителей. Многие поклонники отмечают, что младшая дочь Сумской очень похожа на нее на этих фотографиях.

В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота. 90-е годы. Съемки фильма "Иордань",

– подписала фото актриса.

Ольга Сумская на съемках фильма "Иордань" / Фото из инстаграма актрисы

Поклонники знаменитости в комментариях под публикацией засыпают ее комплиментами. Они отмечают, что Ольга, как и сейчас, выглядит неотразимо.