Мама меня предупреждала, – Ольга Сумская призналась, изменял ли ей первый муж

Известная украинская актриса Ольга Сумская уже более 27 лет состоит в браке также с актером Виталием Борисюком. Однако это ее второй брак.

В 1991 году она рассталась со своим первым мужем Евгением Паперным. Его считали настоящим ловеласом, который часто заглядывался на других женщин. Теперь же Ольга Сумская призналась, изменял ли ей Евгений.

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Ольга Сумская рассказала об изменах бывшего мужа

Как оказалось, даже мама предупреждала Ольгу о том, что Евгений склонен изменять, но тогда актриса не прислушалась к ней. Теперь же она думает, что мама на 100 процентов была права.

Мама меня предупреждала: "Дочь, он - ловелас. Ты же знаешь, что он тот во?". Мама была на 100 процентов права. Разве я слушала родителей? Я все равно за него вышла – все,

– рассказала Ольга Сумская.

В то же время знаменитость отметила, что была единственной женщиной, которой Паперный никогда не изменял.

"Все-таки мне приятно было слышать, когда он сказал, что я единственная женщина в его жизни, которой он не изменял. Единственная женщина и это я", – добавила актриса.

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Что известно об отношениях Ольги Сумской и Евгения Пеперного: главное

Актер был первым мужем знаменитости. Вместе они были 4 года и в этом браке родилась дочь Тоня.

Однако Ольга даже не догадывалась, что одна встреча может изменить жизнь всей ее семьи. Это произошло на новогодней вечеринке друзей. Там Сумская познакомилась с Виталием Борисюком, который тоже по образованию актер.

Позже прошел мюзикл "Кандид", где Ольга и Виталий играли пару. Сумская по-настоящему влюбилась в своего театрального партнера, он отвечал взаимностью. Утром перед репетицией Ольга нашла на своем столе шоколадное сердечко, а в нем записка – "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад".

В конце концов, она не выдержала и решилась покинуть Паперного. Забрала ребенка и заявила о разводе. Эта история была очень бурной. Евгений едва не набросился на соперника, в театре еще долго было выяснение отношений. И все же любовь победила. В 1996 году Сумская и Борисюк поженились. И с тех пор женщина ни разу не пожалела о своем выборе.