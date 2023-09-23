Теперь они с Кузьмой вместе: каким был жизненный путь Ольги Кузьменко

На 77 году ушла из жизни Ольга Кузьменко – мама Кузьмы Скрябина. Она была писательницей и педагогом, патриоткой Украины и лучшей в мире мамой гениального сына. Это ей он посвятил строки: "ти мене вибач шо я став дорослий".

Певица Руслана рассказала, что для Кузьмы Ольга Михайловна была лучшим другом. А легендарная песня появилась, потому что он обожал слово "мама".

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В книге "Моя дорога птаха. Мамина книга" Ольга Михайловна вспоминала, что маленький Андрей (настоящее имя Кузьмы Скрябина – 24 Канал) очень мало спал, чтобы его убаюкать, приходилось и днем, и ночью петь. Так мама познакомила маленького сына со всеми песнями, какие только знала.



Кузьма Скрябин с мамой / Фото из семейного архива

Какой была жизнь Ольги Кузьменко

Она родилась через два года после завершения Второй мировой войны – в 1947 году. Родное село – Сиде (Самборский район Львовской области). Как и ее сын, Ольга Михайловна была влюблена в музыку. Сначала окончила музыкальную школу, впоследствии – Дрогобычский институт музыкального искусства.

В студенческие годы нашла свое призвание в сборе фольклора. Взяла магнитофон и ездила с ним по селам, собирая бесценные народные песни, легенды, пословицы.

Впоследствии Ольга Михайловна создала детский коллектив. Ее юные ученики исполняли преимущественно народные песни. В частности, обрядовые. Также женщина обучала игре на фортепиано. Впоследствии открыла свою мастерскую по изготовлению керамических ангелов. Жила в городке Брюховичи Львовской области.

После гибели сына Ольга Михайловна написала 3 книги: "Моя дорога птаха", "Група "Скрябін" та друзі по сцені", "Колискова для Андрійка". Они вышли в "Видавництві Старого Лева".

Интервью 24 канала с родителями Кузьмы: смотрите видео

Как Ольга Михайловна пережила гибель сына

В интервью 24 Канала Ольга Михайловна рассказывала, как переживала гибель сына.

Гробовец спас меня, потому что если бы его опустили в могилу, я бы не вытерпела. А так открыли, коробочку с прахом поставили и все,

– признавалась мама Кузьмы.

Каждый год в день рождения сына мама приходила к нему на могилу. Кроме того, семья собиралась в годовщину гибели Кузьмы.

Самые известные цитаты Ольги Кузьменко: о сыне, войне, будущем

"Андрей всегда говорил, что это не АТО, это война. Он еще тогда писал, что это "Сука-война", стучащая в каждую дверь церковным звоном, и "зачем ты пришла, кто тебя звал, такая проститутка, сука-война ".

Он на все смотрел как медик и рассказывал о ребятах, что там невероятно страшно, но им запрещают стрелять в ответ. Вы такое представляете? Сейчас у ребят уже нет такой психологической травмы, как тогда. Что значит – не стреляй в ответ? Это же невозможно".

"Мой Андрей всегда говорил: "Патриотические песни нужно петь и писать не тогда, когда уже нужно, а их надо писать все время". Воспитывать любовь к Родине. Воспитание не будет в тот момент, когда уже прижимает война. Там нужно выжить, быть. Но здесь важно не писать песни "ни о чем", потому что тогда и соответственно вырастает поколение "ни о чем". Лучше так: "Не встидайся, то твоя земля, не встидайся, то Україна", как в Андрея было".

"Миру нам. Как будет мир, будет все. Чтобы нам помогали те люди, которые помогают. Мне очень жаль женщин, матерей, чьи сыновья и мужчины пошли на войну. Я когда открываю фейсбук – становлюсь больной. Поэтому я это и распространяю на страницу, чтобы видело много людей. Я только молюсь, чтобы наконец все закончилось. Потому что это такая страшная беда".