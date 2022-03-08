Ольга Харлан показала, как забирала родных из Украины и увидела родителей на 30 минут

Украинская спортсменка Ольга Харлан поделилась щемящим видео. Она показала, как увезла сестру из Украины и на 30 минут увиделась с родными.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сообщила, что вывезла родственников из Украины при первой возможности. Заодно она увиделась с родными.

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Ольга Харлан забрала родных из Украины

3 дня назад моя семья нашла возможность уехать из Киева. Они уехали на Запад Украины, чтобы уехать за границу. Я решила поехать к ним навстречу, чтобы увезти. Я очень сильно переживала, потому что сейчас любое передвижение по Украине очень опасно,

– рассказала Ольга Харлан.

Спортсменка прилетела в Румынию, а затем приехала под границу с Украиной. На следующий день она добралась до границы возле Черновцов.

"Я шла в другую сторону, чтобы увидеть родных и забрать только мою сестру и племянника, потому что папе 59. Моя мама осталась с папой. Я увиделась с ними всего на 30 минут. Я сказала маме, что мы скоро обязательно встретимся и поедем к бабушке", – добавила Ольга Харлан и подчеркнула, что Украина победит.

Ольга Харлан забирает родных из Украины:

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