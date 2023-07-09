От "Подъема" до "От пацанки до барышни": как Ольга Фреймут работала телеведущей

Ольга Фреймут считается одной из самых ярких и одновременно самых скандальных ведущих украинского телевидения. Она известна своим участием в шоу "Подъем", "Ревизор", "Инспектор Фреймут" и других.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину телеведущая все реже стала появляться в украинском информационном пространстве. 24 Канал расскажет больше о ее карьере ведущей.

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Оля Фреймут стала ведущей: начало

С 2008 года она вместе с другими ведущими Сергеем Притулой и Александром Педаном вела утреннюю развлекательную программу под названием "Подъем". Проект был очень успешным в своей нише. Зрители каждое утро включали программу, собираясь на работу или в школу, а ведущие им поднимали настроение и заряжали хорошей энергетикой на весь день. Рейтинги шоу постоянно были на высоких позициях. Так, три ведущих проработали вместе вплоть до 2011 года. Тогда их еще называли "золотой тройкой".

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"Ревизор", "Кто сверху?", "КабриоЛето"

Уже в конце августа 2011 Ольга Фреймут стала ведущей реалити-шоу "Ревизор", в которой она проверяла качество заведений сферы обслуживания Украины. Эта передача тоже была очень успешной. Весной 2012 Фреймут вместе с Притулой были соведущими телепрограммы "Кто сверху?". К тому же в 2012 году "золотая тройка" вела проект "КабриоЛето", но шоу не было таким же успешнм, как предыдущее. Фреймут и Притула были ведущими телепрограммы "Кто сверху" только первые два сезона. В третьем сезоне Ольгу Фреймут сменила Екатерина Варнава.



Оля Фреймут / Фото с сайта "Нового канала"

Со 2 марта 2014 года в эфире телеканала "1+1" вышла программа "Голос країни. Перезагрузка", где Фреймут также была ведущей. 3 сентября этого года вышла ее авторская программа "Инспектор Фреймут", в которой ведущая проверяла общепит. В апреле 2016 года на канале Фреймут вела реалити-шоу "На ножах".



Оля Фреймут / Фото из инстаграммы ведущей

В 2018 году Фреймут стала директором школы барышень в реалити-шоу "От пацанки до барышни". Летом она стала ведущей ток-шоу "Оля", что было первой в мире легальной адаптацией известного американского формата "Шоу Элен Дедженерс". Однако программа потерпела неудачу и через месяц была снята с эфира.

"Танцы со звездами" В 2020 году Ольга Фреймут вместе с хореографом Ильей Падзиной приняли участие в седьмом сезоне "Танцев со звездами", однако в начале девятого эфира они отказались участвовать.