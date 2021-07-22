Ольга Фреймут продемонстрировала сдержанный образ: фото

Популярная телеведущая Ольга Фреймут в очередной раз ошеломила изысканными манерами. Она поделилась новой фотографией, где в сдержанной одежде позировала возле автомобиля.

Ольга Фреймут является не только одной из самых известных ведущих, но и примером для многих женщин. В инстаграме она хотя и не часто, но радует поклонниц новыми фотографиями и показывает образы, которые подойдут настоящим леди.

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Сдержанный образ Ольги Фреймут

Новый снимок ведущая сделала на фоне леса. Ольга стояла возле роскошного автомобиля, однако внимание привлекла именно ее одежда. Фреймут позировала в широких штанах бордового цвета со стрелками спереди. Также надела темно-синюю кофту с бордовыми вставками на рукавах и в зоне декольте, которая застегивалась на пуговицы.

Волосы народная любимица уложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых оттенках, которым подчеркнула натуральную красоту.

Изысканный look Ольги Фреймут / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

В комментариях под публикацией поклонники телеведущей оставляют в ее адрес много приятных слов.