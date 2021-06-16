Ольга Фреймут показала стильный образ в белой рубашке: фото

Украинская телеведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников новым фото. Она предстала перед камерой в стильной белой блузке, продемонстрировав красивый look.

Ольга Фреймут редко публикует в сети новые фотографии. Во время каждого публичного выхода телеведущая покоряет элегантностью. Она всегда знает, как правильно одеваться по этикету и делает так.

Интересно Ольга Фреймут рассказала, как ухаживает за лицом

Стильный look Ольги Фреймут

Телеведущая позировала на камеру в черных классических брюках и бежевом топе, поверх которого надела белую рубашку oversize, которую не застегивала, а заправила в штаны.

Среди аксессуаров звезда довершила аутфит многочисленными ожерельями. На лице она сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Волосы уложила в легкие локоны.

Образ Ольги был необычным для нее, но очень стильным и подходил ей. Фреймут в который раз удивила поклонников.



Стильный look Ольги Фреймут / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Читатели знаменитости не оставили редкую публикацию без внимания. Они отмечают, что такой look очень подходит телеведущей.