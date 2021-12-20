Олег Винник шокировал суммой, которую фанатки предлагали ему за дуэт

48-летнего Олега Винника справедливо считают секс-символом украинского шоу-биза. От него фанатеют тысячи женщин по всей стране, а некоторые даже готовы заплатить за дуэт.

В отличие от других украинских артистов, Олег Винник редко распыляется на дуэты. Он пел только с Потапом, Олей Поляковой и Элиной Иващенко. Как признался звезда, из-за нехватки времени он отказал более чем половине шоу-биза.

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Однако любимца женщин не просто уговаривали, его пытались подкупить. За дуэт Виннику предлагали ошеломляющую сумму – больше полумиллиона долларов (свыше 14 миллионов гривен). Тогда как состоятельные поклонницы были готовы подарить авто класса люкс, только бы спеть с артистом.

Мне стыдно, чтобы какая-то поклонница дарила подарок, на котором буду ездить. Я не думаю о вещах, называемых драгоценными. Делай свое дело, Господь все видит,

– сдержанно прокомментировал Олег Винник.

Олег Винник с фанатками / Фото из инстаграма артиста

Почему Олег Винник отменил сольники в Киеве

У певца без преувеличений безумный гастрольный график. Однако в ноябре он перенес два сольных концерта во Дворце "Украина". Олег Винник объяснял фанам, что "состояние здоровья не позволяло выйти на сцену". Как стало известно, артист подхватил бронхиально-астматический ларингит.

"После болезни шесть или семь дней я спал по 18 часов", – признался Винник.