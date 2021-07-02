2155 километров по Украине: Олег Собчук вернулся из большого турне на велосипеде

Лидер рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук стал первым украинским артистом, который проехал на одном велосипеде через всю Украину. Его турне называлось "НЕзалежний". Таким образом он хотел популяризировать здоровый образ жизни во время пандемии.

Его велотур продолжался с 8 по 28 июня, а маршрут пролегал из крайней восточной точки в Меловом на Луганщине, и до Чопа на Закарпатье, сообщают в пресс-службе артиста. Артист проехал 2155 километров, а между остановками устраивал бесплатные концерты, фан-встречи, пресс-конференции и квартирники для всех желающих, а также для защитников украинской границы на Востоке Украины.

Читайте также В отличие от Кароль: Джамала в ливень дала концерт в Одессе – фото, видео

Мы назвали наш велотур "НЕзалежний". Независимый – от всего, что нас разрушает: от алкоголя, табака, наркотиков... И поддержка, которая осуществлялась в каждом городе, как со стороны людей, для которых мы делали концерты, так и со стороны военных и велообщества – полностью компенсировала любую физическую усталость. Было очень приятно, когда благодарили за нашу цель – доказать, что здоровый образ жизни – это реально просто, возможно, полезно и круто,

– рассказал Олег Собчук.

Тур "НЕзалежний" Олега Собчука и его коллег проходил через такие города:

Меловое – Северодонецк (157 километров)

Северодонецк – Покровск (140)

Покровск – Мариуполь (165)

Мариуполь – Бердянск (85)

Бердянск – Мелитополь (120)

Мелитополь – Запорожье (125)

Запорожье – Днепр (84,6)

Днепр – Кривой Рог (146)

Кривой Рог – Кропивницкий (120)

Кропивницкий – Умань (166)

Умань – Винница (160)

Винница – Хмельницкий (122)

Хмельницкий – Тернополь (112)

Тернополь – Львов (129)

Львов – Моршин (83)

Моршин – Мукачево (167)

Мукачево – Ужгород (41,1)

Ужгород – Чоп (25)

К слову, самые яркие воспоминания о велотуре "НЕзалежний" музыканты из группы "СКАЙ" обещают выпустить в формате видеоблога на официальном ютуб-канале коллектива.