После обвинений в абьюзе: лидер группы СКАЙ впервые прокомментировал развод с женой

На днях бывшая супруга лидера группы СКАЙ Олега Собчука Мария заявила, что развелась с певцом после 20 лет в браке. Кроме того, она отметила, что все это время жила в токсических отношениях. Теперь на слова бывшей отреагировал исполнитель.

Он подтвердил информацию о разводе. Певец добавил, что разорвать отношения супруги решили еще до начала полномасштабного вторжения.

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Олег Собчук отреагировал на заявление жены о разводе

Артист подчеркнул, что они с Марией официально не вместе с мая. В то же время, он воздержался от разглашения всех подробностей об их разрыве, однако подчеркнул, что выполняет условия соответствующих договоров.

Мы с моей бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Особенно в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу (надеюсь, вы понимаете). Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается,

– подчеркнул музыкант.



Олег Собчук с женой и детьми / Фото из инстаграмма Марии Собчук

Отношения Олега и Марии Собчук

Супруги были вместе более 20 лет. В союзе они воспитали двоих детей: 19-летнюю дочь Татьяну и 13-летнего сына Арсена.

Ранее артист рассказывал, что именно дети неоднократно играли ключевую роль в предотвращении их развода. Впрочем, в этот раз так не случилось.

Мария после развода поделилась, что жила в токсических отношениях. Кроме того, она опубликовала скриншоты с переписки с мужем, где он называл ее неблагодарным созданием и угрожал забрать квартиру.