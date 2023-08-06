Трудно бороться с болезнью, от которой нет лекарств – Олег Сенцов назвал диагноз 19-летнего сына

Украинский кинорежиссер и военный Олег Сенцов рассказал о болезьни своего 19-летнего сына Владислава. Парню еще в 3 года поставили сложный диагноз – аутизм. Звездный отец поделился тем, как живет его наследник.

В соцсетях Олег Сенцов сообщил, что его сын Владислав поступил в университет Карпенко-Карого на бюджет. Недавно военный также показывал фото с маленьким сыном Демьяном.

К теме Сенцов показал видео, как его с собратьями эвакуировали после ранения: "У тебя щека дырявая"

Сенцов назвал диагноз 19-летнего сына

Режиссер признался, что диагноз аутизм Владиславу был поставлен в 3 года. Оказывается, мальчик не разговаривал до шести лет, не умел играть игрушками и ходил бесцельно по кругу.

"Трудно принять, что твой ребенок не такой, как другие, но еще труднее бороться с болезнью, от которой нет лекарства... Мы ходили по бесконечному кругу врачей, пробуя все существующие методики. Власть выгнали из двух обычных детсадов, и он оказался в специализированном. Тогда он заговорил", – рассказал Сенцов.

По его словам, в специализированной школе Владиславу становилось лучше, поэтому постепенно родители уменьшили количество лекарств. Однако там подросток столкнулся с буллингом, поэтому отказывался ходить на учебу.

А потом наступил 2014 год, оккупация Крыма и тюрьма. Нас разлучили на пять лет, и Влад вырос без меня. После моего освобождения забрать его в Киев было делом нелегким, но мы сделали это. Здесь он пошел в обычную школу, снова было тяжело. Он почти не знал украинского, но изучил его и решил поступать на художника театра кукол,

– рассказал кинорежиссер.

Сенцов признается, что с детства Владислав любил сказки и рисования и с годами его предпочтения не изменились. Теперь семье сообщили, что сын поступил на бюджетную учебу, по этому случаю он пожарил для родных отбивные.



Олег Сенцов показал 19-летнего сына / Фото с его инстаграммы

Подписчики режиссера в комментариях поздравили Власть со вступлением в вуз:

"Поздравление Власть в первую очередь и всем вам. Гордость для родителей!"

"Поздравляю! С ярким пополнением в наших творческих рядах! Вдохновенного обучения!"

"Счастье тебе, дитя! Ты такой красивый, светлый, неповторимый! Пусть тебя по жизни всегда окружают добрые, умные люди со светлыми душами".

"Как мама парня с такими же особенностями, невероятно радуюсь успехам наших детей! Счастливого творческого пути Владу!"

"Приветствую, какая же классная новость! Пусть у него все складывается".

"Этот рассказ – мотивация для родителей деток с таким диагнозом. С благодарностью".

"Какая крутая история! Всего лучшего Власть в будущем!"

Напомним, что Владислава родила Сенцову первая жена Алла, с которой он расстался в 2016 году. Также в этом браке у режиссера появилась дочь Алина. В третий раз режиссер стал отцом в 2020 – журналистка Юлия Бабич родила от него дочь Эмму, но они разошлись.

А уже в июле 2022 года военный женился на юристке Веронике Вельч. В декабре того же года он в четвертый раз стал папой сына Демьяна.