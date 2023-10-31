После ранения в Авдеевке: Олег Сенцов попросил о помощи и рассекретил свою новую должность
Источник:Олег Сенцов
Украинский режиссер, защитник Олег Сенцов получил ранения во время обороны Авдеевки. Теперь военный вышел на связь и обратился за помощью к украинцам.
Сенцов попросил людей помочь деньгами его бригаде. Кроме того, он впервые признался, какую военную должность занимает.
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Оказывается, Олег Сенцов теперь командир штурмовой роты. Новый военный пост он получил два месяца назад.
Уже несколько дней защитник находится в госпитале на лечении. В это время его собратья продолжают сдерживать оккупантов вблизи Авдеевки.
Сенцов обратился за помощью
После получения новой должности у военного теперь больше подчиненных и забот. Олег Сенцов попросил украинцев помочь, ведь бои истощили их ресурсную базу.
Пока нахожусь на лечении, мои ребята продолжают героически защищать Авдеевку. Это тяжелое чувство, когда ты в госпитале, в безопасности, а они под обстрелами в траншее. Но я и отсюда стараюсь быть полезным,
– написал он.
Режиссер объяснил, что его бригаде нужно купить новые ночники, тепловизоры, прицелы, дроны, окопные РЭБ и многое другое, что сломалось или было потеряно во время боевых действий.
Сенцов опубликовал фото, на котором позировал вместе со своим В сообщении он оставил номер карты для переводов.Обратите внимание! Помочь бригаде Олега Сенцова можно по этой ссылке.
Олег Сенцов с собратьем / Фото с его фейсбук-страницы
Олег Сенцов в ВСУ: коротко
- Режиссер вступил в ряды ВСУ еще в начале полномасштабной войны. В конце июня он стал младшим лейтенантом, а теперь командиром роты.
- Несколько месяцев Олег воевал вблизи Роботино в Запорожской области, но на днях стало известно, что Сенцов находится на Авдеевском направлении.
- За время пребывания на фронте режиссер уже не раз был ранен и даже получал контузии.