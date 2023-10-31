После ранения в Авдеевке: Олег Сенцов попросил о помощи и рассекретил свою новую должность

Украинский режиссер, защитник Олег Сенцов получил ранения во время обороны Авдеевки. Теперь военный вышел на связь и обратился за помощью к украинцам.

Сенцов попросил людей помочь деньгами его бригаде. Кроме того, он впервые признался, какую военную должность занимает.

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Оказывается, Олег Сенцов теперь командир штурмовой роты. Новый военный пост он получил два месяца назад.

Уже несколько дней защитник находится в госпитале на лечении. В это время его собратья продолжают сдерживать оккупантов вблизи Авдеевки.

Сенцов обратился за помощью

После получения новой должности у военного теперь больше подчиненных и забот. Олег Сенцов попросил украинцев помочь, ведь бои истощили их ресурсную базу.

Пока нахожусь на лечении, мои ребята продолжают героически защищать Авдеевку. Это тяжелое чувство, когда ты в госпитале, в безопасности, а они под обстрелами в траншее. Но я и отсюда стараюсь быть полезным,

– написал он.

Режиссер объяснил, что его бригаде нужно купить новые ночники, тепловизоры, прицелы, дроны, окопные РЭБ и многое другое, что сломалось или было потеряно во время боевых действий.

Сенцов опубликовал фото, на котором позировал вместе со своим В сообщении он оставил номер карты для переводов.

Помочь бригаде Олега Сенцова можно по этой ссылке



Олег Сенцов с собратьем / Фото с его фейсбук-страницы

Олег Сенцов в ВСУ: коротко