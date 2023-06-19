Олег Машуковский впервые показал своего парня: Рамина и Злата Огневич неожиданно отреагировали

В мире проходит месяц прайда, во время которого проводят парады и демонстрируют поддержку ЛГБТ+ сообщества. Похоже, именно поэтому блогер и тиктокер Олег Машуковский решил показать своего бойфренда.

27-летний звездный визажист Олег Машуков не скрывал свою ориентацию, когда стал популярным, однако никогда не рассказывал, с кем встречается. Как и продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк, он наконец-то показал свою вторую половинку. Как выяснилось, их объединяют не только чувства, но и профессия.

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Олег Машуковский показал своего бойфренда

Теперь официально, да, мы вместе. Буду рад, если станете друзьями с моим родным человеком,

– подписал Олег Машуков.

Парня зовут Даня. Судя по "шапке" профиля в инстаграме, он работает визажистом, красит брови и ламинирует ресницы, а салон расположен на Крещатике в Киеве. У них с Олегом якобы равны права.

"У нас нет такого, что кто-то занимает сильную позицию, кто-то слабее. У нас все поровну", – поделился блогер.

Олег Машуков с любимым Даней / Фото с инстаграма блогера

Олег Машуков с любимым Даней / Фото с инстаграма блогера

Со смелым признанием Олега поздравили не только подписчики, но и друзья из шоу-биза:

Рамина Эсхакзай: "Поздравляю";

"Поздравляю"; Злата Огневич: "Поздравляю";

"Поздравляю"; Анна Тринчер: "Поздравляю вас, котики".

"Коллеги по шоу-бизу, которые нас поздравили. Вы не представляете, как нам приятно, что вы поддерживаете свободную, независимую Украину", – прокомментировал блогер в инстаграм-сторис.