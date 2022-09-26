Олег Боднарчук о подруге-предательнице Ани Лорак: "Кому она здесь нах*р нужна"
Источник:ютуб-канал Алины Доротюк
Режиссер Олег Боднарчук долгое время тесно дружил с Ани Лорак, предавшей Украину. По мнению Боднарчука, это "российская певица украинского происхождения", никому не нужная в нашей стране.
Олег Бондарчук откровенно рассказал, что думает о посте Ани Лорак, с которым она вернулась в инстаграмм, и ее решение остаться в россии, когда в Украине война.
Вас может заинтересовать Приплела боевиков и "Правый сектор": Ани Лорак открыто высказалась о войне в Украине
До полномасштабной войны Боднарчук и Лорак были хорошими друзьями, поэтому сейчас ему сложно комментировать позицию певицы. Режиссер объясняет это тем, что не хочет обсуждать подругу спустя столько лет дружбы.
На днях Ани Лорак вернулась в инстаграмме, опубликовав сообщение, в котором не выразила четкую гражданскую позицию. Замалчивание войны и жизни в россии ясно показывает, что Лорак поддерживает политику диктатора путина.
Боднарчук признался, что когда читал это сообщение, то не понимал, для чего она его написала. В этом нет новой информации, это как знак, что Лорак жива, никуда не делась.
Когда прочел этот пост, показалось, что его написал кто-то пьяный. Там какие-то бессвязные предложения. Она сама себя загнала в такие рамки, что ни молчать не может, ни говорить что-либо,
– сказал Олег.
Больше о сообщении здесь После 6 месяцев молчания: Ани Лорак вернулась в соцсети – реакция украинцев
О концертах в Европе
Осенью Ани Лорак планировала выступить в Европе. Поскольку россиян за границей не любят, певица решила вспомнить о наградах, которые получала в Украине. Предательница осмелилась назвать себя "самой титулованной украинской певицей". Это вызвало волну хейта среди украинцев и европейцев, поэтому в тех городах, где хотела выступить Лорак, начались протесты.
Очень ожидаемо и прогнозируемо, что никакого тура в Европе быть не может. Непонятно кто придет на эти концерты? Россияне, которых там становится все меньше, или украинцы? Это вообще была глупая идея,
– поделился мыслями Боднарчук.
Обратите внимание Тур Ани Лорак вызвал волну протеста в Германии: в Праге уже отменили концерт
Вся команда просто исчезла, – с кем сейчас работает Лорак
До полномасштабного вторжения Лорак работала в россии с командой, которая состояла из украинцев. Когда началась война, все члены команды вернулись домой к родным. А предательница осталась в москве. Режиссер не исключает, что сейчас она самостоятельно занимается всеми вопросами, касающимися творчества.
"Насколько я знаю, на второй день после начала войны, вся команда, которая с ней работала, просто исчезла. Члены команды поехали в Украину, к родным. И не удивительно, что сейчас всеми своими делами, наверное, она занимается сама: пишет эти сообщения, организует концерты и т.д. Конечно, все это выглядит нелепым", – подчеркнул Боднарчук.
Кому она здесь нах*р нужна? Ну она же знает, что здесь ее уже прокляли 10 раз и что бы она ни сделала, никто бы здесь ее не принял. Ей никто не простил бы эти 8 лет. Особенно в столь сложное время. Думаю, что она российская певица украинского происхождения,
– сказал Боднарчук.