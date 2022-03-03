Оккупанты вы и*баны б*ять, поезжайте домой, – Андрей Хливнюк эмоционально обратился к россиянам

Вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк сейчас находится в терробороне Киева. Он отметил, что только 3 марта видел уже несколько сгоревших машин российских оккупантов. Артист призвал россиян возвращаться домой.

Вместе с тысячами украинских мужчин, Андрей обороняет Киев от российских захватчиков. Хливнюк подчеркнул, что россиян в Украине никто никогда не ждал с их "освобождением" и еще раз призвал орду покинуть территорию нашего государства.

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Обращение Андрея Хлывнюка

"Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Хливнюк, я вокалист группы "Бумбокс", а также один из бойцов подразделения "София". Перейду на русский язык. Только сегодня я увидел несколько ваших сгоревших машин и мертвых оккупантов, которые очень сильно хотели не в гости, а приехать и навязать нам свой "русский мир". Только сегодня дважды ко мне в одном месте, в других уже просто не было сил, подходили люди и пытались отдать нам последнее.

Маленькая девочка была с мамой на вокзале, подошла к украинскому солдату, чтобы обнять и дать ему шоколадку. Они вас боятся, оккупанты вы и*бани б*ять. Езжайте домой!

Если вы солдаты и вас отправили воевать, оккупировать Украину, идите в дисбат (дисциплинарный батальон – 24 канал), иначе вы здесь все сгорите. Здесь вас ждут в каждом доме, в каждом окне. Даже самая уставшая бабушка будет бить вас черпаком, лопатой. Вас сожгут за то, что вы делаете сегодня! Вы бомбите мой город, мой Киев. Это не позволено. Слава Украине!", – сказал музыкант.

Андрей Хливнюк обратился к русским солдатам: смотрите видео онлайн

Андрей не первый, кто обращается к россиянам. Уже 8 дней украинцы массово просят россиян остановить эту войну. Они пытаются донести до россиян правду, которую точно не покажут по телевизору. На нашей земле умирают тысячи русских солдат. Они больше никогда не вернутся домой. Здесь они убивают украинских женщин, детей, пожилых людей. Бомбят больницы, роддомы, школы, детские сады, жилые дома, церкви. Украинцы не простят этого никогда!

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