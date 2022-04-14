"Океан Эльзы" даст первый концерт в Киеве за время войны: выступит в особом месте

Украинская группа "Океан Эльзы" объявила, что проведет благотворительный концерт "І все буде добре" на Пасху, 24 апреля. Событие будет проходить на станции метро "Золотые ворота" в Киеве, ведь именно метрополитен стал пристанищем для тысяч киевлян во время обстрелов города.

Это будет первый концерт во время русско-украинской войны от 24 февраля 2022 года. Кроме выступлений перед военными и жителями деоккупированных территорий, лидер группы – Святослав Вакарчук сможет сыграть несколько своих особых песен. Этим концертом он и его коллеги хотят объединить миллионы людей, "которые ежедневно борются за нашу победу, каждый на своем фронте".

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Организаторы события говорят, что трансляция концерта состоится на всех телеканалах, вещающих марафон "Єдині новини" и во время него на специальном сайте и с помощью СМС будет проходить сбор средств на счет благотворительного фонда "Твоя опора". Их передадут в помощь украинским детям, пострадавшим от войны России.



"Океан Эльзы" даст первый концерт за время войны / Фото из инстаграмма группы

Мероприятие будет проведено при поддержке департамента Big Entertainment shows 1+1 и Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, Киевской городской государственной администрации.