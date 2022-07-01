Вакарчук на концерте в Варшаве спел "Обійми" на польском языке: видео до мурашек

На днях стартовал благотворительный тур "Океана Эльзы" Help for Ukraine tour. Во вторник, 28 июня, группа сыграла сольник в Варшаве. В знак благодарности Святослав Вакарчук исполнил "Обійми" на польском языке.

В спорткомплексе Arena COS Torwar в Варшаве "Океан Эльзы" собрал безумное количество зрителей – почти 10 тысяч. Для них Святослав Вакарчук спел свои самые популярные хиты. Один из них – "Обійми" – впервые прозвучал на польском языке.

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Святослав Вакарчук спел "Обійми" на польском

Неожиданно для публики фронтмен "Океана Эльзы" исполнил "Обійми" по-польски. Вместо привычного "Коли настане день, закінчиться війна" он вступил: "Kiedy nadejdzie dzień, і minie wojny czas". В ответ зал разразился овациями.

Вчера была та встреча с вами, когда все слова маловаты, чтобы рассказать, поблагодарить… Дорогая Варшава, невероятная Польша, спасибо, за все, что вы сделали и делаете для Украины, за то, что вместе с нами разделяете нашу боль, за то, что нашу веру и решимость подпитываете своей энергией, за то, что чтите наших защитников, называя их стражами мира и цивилизации,

– говорится на странице группы.

"Океан Эльзы" в Варшаве: "Обійми" на польском языке слушайте на третьем видео

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"Океан Эльзы" пообещал, что средства из билетов будут направлены на помощь пострадавшим во время российского вторжения детям и украинским защитникам. "На днях расскажем, сколько и на что именно", – добавили в посте.

Куда "Океан Эльзы" приедет с благотворительными концертами