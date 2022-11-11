Встретили песней "Ой у лузі червона калина": украинские школьники в Тбилиси умилили Олю Полякову

Оля Полякова последний месяц певица находится в Тбилиси, где не только участвует в "Танцах со звездами", но и всячески поддерживает украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. На днях она встретилась с украинскими школьниками.

Оля Полякова побывала в грузинской школе, где учатся дети беженцев из Украины, передает 24 канал. Артистка поддержала тех, кого война вынудила покинуть родной дом и начать жизнь в чужой стране.

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Встреча Оли Поляковой с украинцами в Тбилиси

Артистка побывала в украинской школе №220, где учатся дети беженцев из Херсона, Мариуполя, Одессы и других городов нашей страны. Там образовательный процесс для учеников 1-4 классов проходит по украинской программе и с украинскими учителями.

Первички встретили Олю песней "Ой у лузі червона калина" и презентовали свои рисунки и письма для оставшихся в Украине военных и детей с пожеланием удачи и силы. Также среди школьников было немало поклонников и самой певицы.

Я ваша фанатка, слушаю ваши песни с четырех лет. Вы моя самая лучшая певица, я очень хотела вас увидеть. И надеюсь, что мы еще раз встретимся с вами в Украине,

– говорилось в одном из писем.

Самым трогательным моментом встречи, который умилил Олю до слез, стало декламирование стихотворения Оксаны Забужко "Рідна мова".

Напомним, Оля Полякова принимает участие в грузинских "Танцах со звездами" вместе с украинским хореографом Максимом Ежовым. Артистка использует этот шанс, чтобы продолжать привлекать внимание мира к событиям в Украине.