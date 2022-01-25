Одно из проявлений смелости, – Надя Дорофеева сделала новую татуировку

Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась новым рисунком на теле. Она сделала татуировку на задней части ноги и продемонстрировала фанам.

Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новыми фото. Она показала, что решилась на новую татуировку.

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Надя Дорофеева сделала татуировку

Певица сделала татуировку на задней части ноги. Там теперь красуется надпись raznotsvetnaya (разноцветная).



Новое тату Дорофеевой / Фото из инстаграма звезды

Певица поделилась, что это тату – проявление борьбы со страхами и неуверенностью. Так звезда позволяет себе не быть идеальной.

Для меня одно из проявлений смелости – это сделать тату. Для кого-то это как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь, и к каждой подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждая на моем теле – проявление меня,

– поделилась Надя Дорофеева.

"Мое новое тату – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что надо быть смелым, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть", – добавила она.

Также знаменитость призналась, что "raznotsvetnaya" – также и название ее будущей песни.



Новое тату Дорофеевой / Фото из инстаграма звезды

Поклонники активно обсуждают новый рисунок на теле артистки и пишут впечатления в комментариях:

"Разная, красивая, смелая, талантливая Надя";

"Очень неожиданно";

"Как я рада, что ты стала более откровенна. Радуюсь таким заметкам невероятно. Жду песню";

"Вау";

"Вау, новое тату. Очень красиво";

"Как красиво".

Текст публикации Нади Дорофеевой:

Я пообещала себе быть смелее!

Чтобы воплощать свои мечты, ставить цели, прыгать выше головы, хотеть большего... и добиваться большего! Нужно быть по-настоящему смелым, чтобы признаваться в своих чувствах другому человеку, выпускать песни своего авторства и даже просто брать микрофон и выходить на сцену.

Я ежедневно борюсь со своими внутренними страхами и неуверенностью, чтобы быть смелее. С вами в своих постах, например. В какой-то момент позволила себе не пытаться быть идеальной "хорошей девочкой", ведь это так нелепо.

Для меня одно из проявлений смелости – это сделать тату. Для кого-то это, как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь, и к каждой подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждая на моем теле – проявление меня.

Мое новое тату – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что надо быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть.

А еще (и неслучайно) это название моей новой песни, которая скоро выйдет.