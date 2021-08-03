С одним только ПЦР-тестом: Лилия Ребрик рассказала, как попала на отдых в Болгарию

Лилия Ребрик полетела в Болгарию с мужем Андреем Диким. Супруги отправились в командировку, однако успели позагорать на пляже и искупаться в море. По словам актрисы, страна открыта для туристов. Все, что нужно, – отрицательный ПЦР-тест.

40-летняя актриса призналась, что даже несмотря на действующий карантин не почувствовала никаких трудностей при перелете в Болгарию. Чтобы попасть в курортный городок Китен они с Андреем Диким сделали только ПЦР-тесты.

К теме Лилия Ребрик отдыхает с мужем в Болгарии: фото на фоне моря

Более того, Лилия Ребрик заявила: к тестам на коронавирус в аэропортах Болгарии относятся недобросовестно. Она предположила, что это связано с наплывом туристов, ведь сейчас разгар курортного сезона.

Еще до паспортного контроля нас встретили люди в белом, которые проверяли эти тесты и измеряли температуру. Все это имело какой-то комический вид. Слишком строгого контроля и серьезного отношения ко всем этим бумажкам я не почувствовала,

– рассказала звезда.

По возвращении в Украину Лилии Ребрик и Андрею Дикому получится избежать самоизоляции и лишних затрат на ПЦР-тестирование. Все потому, что накануне супруги получили первую дозу вакцины.

"У своего семейного врача перед вылетом я получила документ о вакцинации, за рубежом его не примут, но при возвращении домой он спасает", – поделилась Ребрик. Она на своем примере доказывает, что даже в условиях карантина можно путешествовать легко.

Если вы сомневались, ехать ли в отпуск, – собирайте чемоданы, наслаждайтесь летом,

– призвала актриса.

Отметим, Болгария открыта для украинских туристов. На границе у граждан Украины требуют один из трех документов:

отрицательный результат ПЦР-теста;

сертификат о вакцинации препаратом CoronaVac;

справку, подтверждающую, что человек переболел коронавирусом.

Правда, тем, кто собрался на отдых в Болгарию, стоит учесть, что в августе на юге страны прогнозируют рекордную жару.