"Однажды стена упадет": Эдгар Каминский объяснил, почему отказывается работать за границей

Украинский пластический хирург Эдгар Каминский признался, что его дети уже находятся в Нидерландах, а ему предлагают работу за границей. Тем не менее, он не хочет покидать страну, поскольку уверен, что Украина победит в войне.

Эксмуж Славы Каминской подумал, что многие украинцы ставят сейчас себе вопрос "что будет дальше". Или оставаться в Украине, или ехать за границу и начинать там новую жизнь. Он хочет остаться здесь, потому что здесь его земля. Пока он этого бы и так не сделал, поскольку в Украине – военное положение, и все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет – не выездные.

К слову Слава Каминская третью ночь спит с детьми на полу в бомбоубежище: фото из Киева

"Я сейчас в Украине. Дети мои уже в Голландии. Почти все сотрудники клиники находятся в Украине. Моя клиника уже приглашается на работу в Европу и даже за океан, приятно, что все же работать в других странах мы можем сразу. Но я точно знаю, что, начиная свой бизнес в другой стране, я уже не вернусь, я уберу с собой весь состав клиники, кто согласится. Но что тогда будет со страной, если так поступят все и все мы поедем навсегда?" – спрашивает Эдгар.

Он думает, что большая часть украинцев останется за границей среди молодежи, ведь им легче начать новую жизнь. Также не вернутся здесь те, кто имел в Украине низкую зарплату или потерял жилье из-за бомбежки. Но важным аргументом для него станет решение США и Европы продолжать давить на Россию санкциями. Если это прекратится, большинство украинцев этого не выдержит и покинет страну, по мнению Эдгара:

И тогда однажды стена упадет. И Европа встретит того, кого боится, и посмотрит врагу в глаза. Но будут ли украинцы защищать европейцев? Или европейцы такие же храбрые, как украинцы?

Но пластический хирург твердо убежден, что никогда не уедет работать уже в Россию. Он это ясно понял с самого начала войны: "Я решил так, даже если мой диплом врача будет недействительным за границей, я буду работать фотографом, дизайнером, маркетологом… Кем угодно, но не в России". Пока он верит в победу Украины и мечтает, что сюда вернулись эвакуированные украинцы.



Эдгар Каминский не хочет покидать Украину / Фото с инстаграммы мужчины

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!