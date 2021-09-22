Одна из 25 лучших: участница "Холостяка" прошла в финал "Мисс Украина"

Участница 10 сезона шоу "Холостяк" Алина Ляшук объявила, что стала финалисткой конкурса "Мисс Украина". Впервые за долгое время у девушки осуществилась мечта.

Недавно организаторы главного конкурса красоты "Мисс Украина" выбрали 25 финалисток. Оказалось, что за корону будет бороться девушка, которую хорошо знают в сети – Алина Ляшук.

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Алина Ляшук в финале "Мисс Украина"

Участница "Холостяка-10" поделилась счастливой для нее новостью на личной странице в инстаграме. Девушка призналась, что наконец сбылась ее мечта, к которой она "долго шла и работала над собой". Алина добавила, что сделала множество попыток для того, чтобы это событие стало частью ее жизни.

Также Ляшук опубликовала видео, на котором позировала перед камерой в откровенном черном боди. Вероятно, это была часть конкурсного отбора.

Алина Ляшук участвовала в 10 сезоне "Холостяка", где главным героем был Максим Михайлюк. Девушка прошла до 9 церемонии роз и покинула проект за несколько шагов до финала. Тогда Макс решил, что Алина слишком юна для серьезных отношений.

Также Ляшук выступала в 7 сезоне шоу "Х-Фактор". Ролик с исполнением песни на ютубе набрал более 17 миллионов просмотров.

"Мисс Украина 2021": что известно

В этом году условия конкурса изменились и стали более жесткими. Участницы должны не иметь татуировок, увеличенных губ, имплантов, наращенных волос и не предоставлять эскорт-услуг. Из-за этих изменений организаторам было трудно найти участниц.

Все-таки 16 сентября было представлено 25 финалисток конкурса.

30 финальное шоу красоты состоится 21 октября. Победительница и самая красивая украинка получит корону, стоимостью 3 миллиона долларов.

Текст публикации Алины Ляшук

Я в финале "Мисс Украина". Сегодня, 18.09.21 осуществилась моя мечта, к которой долго шла и работала над собой! Сколько же мною было предпринято попыток, чтобы это событие стало частью жизни!

Невероятные эмоции счастья хочу помнить!