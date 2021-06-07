"Любовь с первых нот": инди-группа "Один в каноэ" выпустила долгожданный второй альбом

7 июня 2021 , 14:10
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Источник:

инстаграм "Один в каноэ"

Украинская инди-группа "Один в каноэ" впервые за последние 5 лет выпустила одноименный с названием коллектива альбом. В него вошли 12 песен, которые уже доступны для прослушивания на ютубе. Композиции впоследствии появятся на других музыкальных сервисах.

Неожиданная премьера альбома состоялась 7 июня – в первый день их гастрольного тура по Украине. В первую очередь группа "Один в каноэ" выступит в своем родном городе – Львове, а затем отправится в другие города страны.

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Наш второй альбом доступен для прослушивания на ютубе. Спасибо всем, кто ждал вместе с нами! На других платформах альбом появится в скором времени,
– лаконично сообщили участники коллектива.

В альбом "Один в каноэ" вошли 10 новых песен и две, которые были созданы ранее:

  • "Ікони" (2018);
  • "У мене немає дому" (2019);
  • "Хуанхе";
  • "Розсипаюся";
  • "Пам'яті мало";
  • "Будь мені кимось";
  • "Про автора";
  • "Прекрасний оповідач";
  • "Лісабон";
  • "Вовк";
  • "Кому то тре";
  • "Веснянка".

Добавим, что первый альбом, тоже под названием "Один в каноэ", группа выпустила в 2016 году. В него вошло 25 композиций.

Реакция сети

Необычный и мелодичный альбом "Один в каноэ" фанаты ждали целых 5 лет и до сих пор не могут поверить, что музыканты "подарили" 10 новых композиций, которые теперь готовы "заслушивать до дыр":

  • "Это же не сон? А нет, это правда!";
  • "Новый альбом перед концертом, что может быть лучше?!";
  • "Я дожил до этого!!!";
  • "Я вас люблю! Ирочке персональное спасибо! Вы подняли украинскую музыку на новый уровень. Сделали ее взрослой музыкой, или музыкой для взрослых";
  • "Наконец-то!";
  • "Любовь с первых нот";
  • "Лучший подарок начале лета 2021! Весь альбом медитативно прекрасен. Лю";
  • "У меня едва сердце не остановилось от этой новости. Вы лучшие";
  • "Взрослому обществу – взрослая музыка! Ирина молодец!";
  • "Класс! Искренние поздравления и спасибо";
  • "Спасибо! Это волшебно";
  • "Ну ничего же себе! Вот это бомба! Привет! Я верил, что это случится!"

Что известно о группе "Один в каноэ"?


Коллектив был создан в 2010 году во Львове. Неизменно солирует Ирина Швайдак, а также Устим Похмурский и Игорь Дзиковский. Кроме альбома в 2016 году, коллектив выпустил первый в своей истории видеоклип на песню "У мене немає дому" (2019). С начала военной агрессии России на Востоке Украины группа не выступает в России. В 2017 году участники группы получили премию "Селекция" от радиостанции "Джем ФМ" в номинации "Прорыв года".
Автор: Уляна Журба