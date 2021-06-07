"Любовь с первых нот": инди-группа "Один в каноэ" выпустила долгожданный второй альбом

Украинская инди-группа "Один в каноэ" впервые за последние 5 лет выпустила одноименный с названием коллектива альбом. В него вошли 12 песен, которые уже доступны для прослушивания на ютубе. Композиции впоследствии появятся на других музыкальных сервисах.

Неожиданная премьера альбома состоялась 7 июня – в первый день их гастрольного тура по Украине. В первую очередь группа "Один в каноэ" выступит в своем родном городе – Львове, а затем отправится в другие города страны.

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Наш второй альбом доступен для прослушивания на ютубе. Спасибо всем, кто ждал вместе с нами! На других платформах альбом появится в скором времени,

– лаконично сообщили участники коллектива.

В альбом "Один в каноэ" вошли 10 новых песен и две, которые были созданы ранее:

"Ікони" (2018) ;

; "У мене немає дому" (2019) ;

; "Хуанхе";

"Розсипаюся";

"Пам'яті мало";

"Будь мені кимось";

"Про автора";

"Прекрасний оповідач";

"Лісабон";

"Вовк";

"Кому то тре";

"Веснянка".

Добавим, что первый альбом, тоже под названием "Один в каноэ", группа выпустила в 2016 году. В него вошло 25 композиций.

Реакция сети

Необычный и мелодичный альбом "Один в каноэ" фанаты ждали целых 5 лет и до сих пор не могут поверить, что музыканты "подарили" 10 новых композиций, которые теперь готовы "заслушивать до дыр":

"Это же не сон? А нет, это правда!";

"Новый альбом перед концертом, что может быть лучше?!";

"Я дожил до этого!!!";

"Я вас люблю! Ирочке персональное спасибо! Вы подняли украинскую музыку на новый уровень. Сделали ее взрослой музыкой, или музыкой для взрослых";

"Наконец-то!";

"Любовь с первых нот";

"Лучший подарок начале лета 2021! Весь альбом медитативно прекрасен. Лю";

"У меня едва сердце не остановилось от этой новости. Вы лучшие";

"Взрослому обществу – взрослая музыка! Ирина молодец!";

"Класс! Искренние поздравления и спасибо";

"Спасибо! Это волшебно";

"Ну ничего же себе! Вот это бомба! Привет! Я верил, что это случится!"