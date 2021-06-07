"Любовь с первых нот": инди-группа "Один в каноэ" выпустила долгожданный второй альбом

Украинская инди-группа "Один в каноэ" впервые за последние 5 лет выпустила одноименный с названием коллектива альбом. В него вошли 12 песен, которые уже доступны для прослушивания на ютубе. Композиции впоследствии появятся на других музыкальных сервисах.
Неожиданная премьера альбома состоялась 7 июня – в первый день их гастрольного тура по Украине. В первую очередь группа "Один в каноэ" выступит в своем родном городе – Львове, а затем отправится в другие города страны.
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Наш второй альбом доступен для прослушивания на ютубе. Спасибо всем, кто ждал вместе с нами! На других платформах альбом появится в скором времени,
– лаконично сообщили участники коллектива.
В альбом "Один в каноэ" вошли 10 новых песен и две, которые были созданы ранее:
- "Ікони" (2018);
- "У мене немає дому" (2019);
- "Хуанхе";
- "Розсипаюся";
- "Пам'яті мало";
- "Будь мені кимось";
- "Про автора";
- "Прекрасний оповідач";
- "Лісабон";
- "Вовк";
- "Кому то тре";
- "Веснянка".
Добавим, что первый альбом, тоже под названием "Один в каноэ", группа выпустила в 2016 году. В него вошло 25 композиций.
Реакция сети
Необычный и мелодичный альбом "Один в каноэ" фанаты ждали целых 5 лет и до сих пор не могут поверить, что музыканты "подарили" 10 новых композиций, которые теперь готовы "заслушивать до дыр":
- "Это же не сон? А нет, это правда!";
- "Новый альбом перед концертом, что может быть лучше?!";
- "Я дожил до этого!!!";
- "Я вас люблю! Ирочке персональное спасибо! Вы подняли украинскую музыку на новый уровень. Сделали ее взрослой музыкой, или музыкой для взрослых";
- "Наконец-то!";
- "Любовь с первых нот";
- "Лучший подарок начале лета 2021! Весь альбом медитативно прекрасен. Лю";
- "У меня едва сердце не остановилось от этой новости. Вы лучшие";
- "Взрослому обществу – взрослая музыка! Ирина молодец!";
- "Класс! Искренние поздравления и спасибо";
- "Спасибо! Это волшебно";
- "Ну ничего же себе! Вот это бомба! Привет! Я верил, что это случится!"
Что известно о группе "Один в каноэ"?
Коллектив был создан в 2010 году во Львове. Неизменно солирует Ирина Швайдак, а также Устим Похмурский и Игорь Дзиковский. Кроме альбома в 2016 году, коллектив выпустил первый в своей истории видеоклип на песню "У мене немає дому" (2019). С начала военной агрессии России на Востоке Украины группа не выступает в России. В 2017 году участники группы получили премию "Селекция" от радиостанции "Джем ФМ" в номинации "Прорыв года".