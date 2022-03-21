Объединились ради свободы, – Тина Кароль о поляках, которых сплотила война в Украине

Готовясь к концерту в Польше, Тина Кароль рассказала, что из-за полномасштабной войны в Украине поляки стали объединенными. По ее словам, на примере украинцев они увидели, каким должен быть народ.

Популярная украинская певица Тина Кароль находится в Польше, где организует антивоенные выступления и митинги. Там звезда заметила, что поляки так же, как и украинцы, стали сплоченными, как никогда раньше.

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Поляки сплотились благодаря Украине

Тина Кароль рассказала, что и сами поляки признают, что не надеялись видеть такую ​​объединенность и сплоченность.

"Обычно поляк поляка где-то там, за границей, выбирает вроде бы не замечать друг друга. А здесь все ради Украины, ради будущего, ради свободы объединились. Они в шоке с себя. Безусловно, мы дали им этот вектор, потому что они смотрят насколько сильны, насколько смелы, насколько едины. Мы для них стали такой ролевой моделью, как должно быть", – отметила исполнительница.

Между тем поляки тоже волнуются, что их может коснуться российская военная агрессия.

Конечно, они очень волнуются, что это будет касаться в будущем как-то так же. И все они сплотились вокруг проблемы, беды,

– рассказала Кароль.

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