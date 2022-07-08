Евгений Кот вспомнил, как с женой чуть не отравился угарным газом: "Начало сжимать грудь"

Украинский танцовщик Евгений Кот с начала войны вместе с женой оставался в Украине. Решение уехать из Киева они приняли только тогда, когда чуть не задохнулись дымом.

Супруги танцовщиков Евгений и Наталья Кот приняли решение оставаться в Украине. Тем не менее, им пришлось уехать из Киева.

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Как Евгений Кот с женой чуть не умер

Танцовщик объяснил, что решил с женой отправляться из Киева, потому что начал травиться угарным газом. Недалеко от них были сильнейшие бои.

В два часа дня стало темно, так дымом затянуло все. Начали гореть химические составы косметической компании и находившаяся неподалеку заправка. Ветер дул в нашу сторону,

– рассказал Евгений Кот.

Еще вечером у супругов появилось неприятное чувство в горле. Утром они решили уезжать из столицы.

"Ночью у Натальи поднялась температура. Начало сжимать грудь. Больницы не работали, только принимали раненых. Тогда я понял, что надо ехать. Увидели, что весь автомобиль в золе. Мы сели и уехали".

Почему жена Кота не уехала за границу

Евгений Кот поделился, что предлагал жене покинуть Украину. Но она не соглашалась. Девушка работает над онлайн-марафонами, средства из которого идут на помощь ВСУ.

Если мужчины боялись, то и женщины тем более. Я ей говорил уехать, а она сказала, что без меня никуда не уедет. У нас есть выражение: "Вместе и до конца, несмотря ни на что", он родился еще когда мы поженились. Жена была рядом все время, и я понимал, что ее буду защищать 100%,

– говорит Евгений.



Евгений Кот и Наталья Татаринцева / Фото из инстаграма танцовщика