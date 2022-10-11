Моей улицы нет, – Даша Астафьева прокомментировала ракетные обстрелы центра Киева

Украинская певица и модель Даша Астафьева пострадала из-за вчерашнего ракетного удара по Киеву. Она рассказала, что захватчики разрушили ее улицу.

10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Пострадала и столица – ракеты прилетели в центр Киева.

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Даша Астафьева отреагировала на обстрел Киева

Украинская модель и певица Даша Астафьева отреагировала на террористический обстрел столицы. Она рассказала, что оккупанты разрушили ее улицу.

Моей улицы нет. Благодарю всех, кто искал и предложил помощь. Мои люди всегда есть,

– написала модель.

Даша Астафьева об обстреле Киева / Фото с инстаграм-сториз

Также Даша Астафьева обратилась к кафирам, призвав их забираться из Украины. "Охрана у нас, что надо. Уходите из Украины, сволочь. Вам все равно уже п*зда".

Что известно об ударах на столицу

Захватчики выпустили в Киевскую область 23 ракеты. В результате атаки в самом Киеве погибли 5 человек, пострадали 51 человек, из них – 42 госпитализированы.

Оккупанты попали ракетой в парк Шевченко. Захватчики решили ударить прямо по детской площадке. Также россияне хотели разрушить стеклянный мост у арки Дружбы народов, но он устоял.

На попадание в парк Шевченко отреагировала также экс-дружина Кличко Наталья. Как она рассказала, одно из попаданий было близ Красного корпуса университета имени Шевченко, а квартира, в которой жила Наталья, расположена за углом.