Многих знакомых нет в живых, – Бабкин эмоционально напомнил о ежедневных обстрелах Харькова

Семью Сергея Бабкина война застала в Харькове. В первый день он с женой и детьми бежал в Днепр, а затем уехал в Германию. Певец признался, что многие его друзья потеряли дома, а многие знакомые – жизнь.

О родном Харькове Сергей Бабкин написал после того, как утром 21 июля оккупанты обстреляли рынок "Барабашово". Там погибли два человека, а более 20 получили ранения. Так что музыкант показал своим русским фанам, куда действительно целит их недоармия.

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Сергей Бабкин об обстреле "Барабашово"

Певец рассказал, что у его кума, держащего точку на рынке "Барабашово", от обстрела россиян погиб работник. Мужчина жил на Салтовке, которую оккупанты стирают с лица земли, но смерть догнала его на работе.

"Мой бывший работник погиб. На первом фото моя Лена пытается хоть как-то успокоить его жену Сабину. До 2015 года они у меня работали. Поехали в Курск к родственникам, через полтора года вернулись в Харьков. Жили под обстрелами на Салтовке. А смерть застала на работе. Осталось две дочки без папы", – написал кум Бабкиных.

Скриншот из инстаграм-сторис Сергея Бабкина

В Харькове погибли знакомые Бабкина

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Сам Сергей Бабкин успел выехать из Харькова, но там осталась вся его жизнь – дом, друзья, знакомые. Некоторые из них погибли, а некоторых "русский мир" оставил без крова.

Ежедневно от рук русских солдат гибнут мирные жители Харькова! Смотрите, оставшиеся тут русские подписчики! Это не склады. Это вещевой рынок. Более 20 раненых, есть погибшие. И этот ужас происходит каждый день! Хаотические обстрелы города утром и вечером. У многих моих друзей уже нет домов. Многих моих знакомых уже нет в живых,

– честно признался певец.

Скриншот из инстаграм-сторис Сергея Бабкина