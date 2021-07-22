Обольстительная Изабель Гулар позировала в купальнике с высокими разрезами: эффектный образ 90-х

Бразильская красавица Изабель Гулар отдыхает на острове Миконос, что в Греции. Местный пляж она превратила в подиум, ведь ежедневно появляется на нем в обольстительных look. На этот раз супермодель примерила купальник с высокими разрезами.

У 36-летней Изабель Гулар не только красивое тело, но и бешеная энергетика. Поэтому любое место, в котором она появляется, становится сказочным. Тем более если это остров посреди Эгейского моря. На живописном побережье "ангел" Victoria's Secret устроила горячую фотосессию.

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В кадре она появилась в белом купальнике с очень высокими разрезами на бедрах. Он позволил засветить упругие ягодицы и подтянутые ножки.

Еще одной изюминкой пляжного наряда стало экстремально глубокое декольте. Однако Изабель Гулар не стала переходить границу и надела ярко-красную рубашку с принтом, которую завязала на талии.

Под эффектный элемент look супермодель подобрала трендовые очки в стиле ретро.



Изабель Гулар в купальнике с разрезами / Фото с инстаграма супермодели

Кроме того, на звезде серьги-кольца, браслеты, десятки колец и цепочек. Волосы обольстительная Изабель Гулар собрала в высокий хвост, который немного подкрутила. Так она напоминала девушку из 90-х.



Изабель Гулар в купальнике с разрезами / Фото с инстаграма супермодели