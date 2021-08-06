Облако, похожее на профиль Елизаветы II: фото удивительного явления над Кирилловкой

Украинский фотограф Ирина Сомова на личной странице в фейсбуке опубликовала несколько кадров, где показала бурю, которая бушевала в курортной Кирилловке, в Запорожской области. На одной фотографии видно облако, которое очень напоминает профиль королевы Елизаветы II.

В Кирилловке сейчас горячий сезон, поэтому туристов туда приехало немало. Однако погода не всегда позволяет нежиться на солнышке. На днях там прошла буря. Соответствующие снимки опубликовала Ирина Сомова.

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Облако, похожее на профиль Елизаветы II

Необычное облако посчастливилось увидеть тем, кто живет и отдыхает на острове Бирючий возле базы отдыха "Марко". Облако появилось после того, как в Кирилловке поднялась буря и прошли ливень, град и грозы.

Фотограф Ирина Сомова раз в то время была на отдыхе на острове. Ей удалось сфотографировать небо после грозы. По сети разлетелся кадр, где можно разглядеть уникальную облако, которое очень напоминает профиль королевы Великобритании.

Облако, похожее на профиль Елизаветы II / Фото Getty Images, с фейсбуке Ирины Сомовой

Гроза, град, ливень, все медузы мира на одном пляже. А еще лик Божий в небесах. Отдыхаем, день второй,

– написала Ирина под фото.