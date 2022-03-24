"Обязательно нужно жить": Зеленская, Вакарчук и другие делают итоги войны с Россией

Украинские звезды за последний месяц кардинально изменили вид деятельности, и с телеэкранов быстро переквалифицировались в ВСУ, волонтеров и активистов. Сегодня, 24 марта, через месяц после грубого вторжения России они сделали итоги борьбы.

Елена Зеленская

Одной из первых о месяце войны России с Украиной написала первая леди Украины Елена Зеленская. Она вспомнила о детях, погибших, мирном населении и братских могилах с сотнями людей, которых нет возможности достойно похоронить из-за постоянных обстрелов оккупантов.

Важно Месяц войны: провал "блицкрига" и героическая оборона украинцев

Первая леди вспомнила и о 10 миллионах вынужденных переселенцев, которые отправились в менее опасные регионы Украины или за границу. В итогах нашлось место и подсчетам разрушенной инфраструктуры, среди которых есть школы, больницы, учреждения культуры и другие. Но ни одна из этих потерь не сломила веру украинцев в победу, поэтому Украина будет дальше бороться за свою свободу и право жить свободными людьми на собственной земле.

"Ровно месяц назад мы проснулись от взрывов, которые не утихают до сих пор. Мы проснулись в другой реальности, где война пришла в наш дом. На войне время идет по-другому. Мы постарели на десяток лет. Мы научились различать снаряды по звуку… Пока мы живы, всегда есть "но". Пока мы живы, мы отстроим разрушенное, мы исцелим страдания, мы станем лучше и сильнее. Поэтому обязательно нужно жить!" – говорит Елена.

Женщина также добавила видеоролик Станислава Капралова, Артема Григоряна, Омри Роуза, Сергей Пинчука и Марины Ткаченко, где на английском языке также изображен громкий месседж для иностранцев.

Святослав Вакарчук и "Океан Эльзы"

С начала вторжения России мужчина путешествует по опасным регионам Украины и поднимает дух украинцев своими песнями. Сейчас его повысили до звания лейтенанта ВСУ и отправили на задание, чтобы поддерживал сограждан в разных уголках страны.

"Месяц, который навсегда изменил все. 24.02.2022", – лаконично отметила группа "Океан Эльзы".

Слава Демин

В своем инстаграмме телеведущий Люкс ФМ рассказал собственную историю, как узнал о наступлении России месяц назад.

"24 февраля. 5:30. Мне за 20 минут вставать на эфир. Просыпаюсь от звонка менеджера: "Срочно вставай! Киев бомбят". Я не забуду этого ощущения никогда. 5 минут шока. Открытое окно, откуда доносятся звуки взрывов. А дальше... А дальше месяц войны... Вчера сын сказал: "Папа! Уже целый месяц". На что я ответил: "Это уже на месяц меньше, чем сначала". Хочу, чтобы у вас, кто читает это, близкие были в безопасности и здоровы. Пусть так и будет!", – говорит Демин.

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Группа "Антитила"

Музыканты еще за несколько дней до вторжения России вступили вместе в ряды территориальной обороны Киева. Уже месяц они защищают столицу от окупантов.

"Топить за свое не стыдно, брат! Стыдно – давить и не дожать. Месяц стоим! Месяц мы единственные и несгибаемые, как никогда! И с каждым днем ​​ближе к победе. Слава нашим Героям!" – написали артисты.



Тарас Тополь в ТрО / Фото с инстаграмма коллектива

Тина Король

Артистка сейчас проживает в Польше, где выступает в поддержку Украини и ходит на митинги.

"Месяц войны, месяц боли и потерь, месяц кровополития... Месяц надежд, месяц как нация украинцев стала сверхгероической и объединенной. Месяц мир бок о бок стоит с нами за свободу и мир. Я горжусь тобой, Украина, и горжусь ее героями!" – написала Тина и оставила отрывок из совместного выступления с семилетней девочкой в ​​Варшаве.