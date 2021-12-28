О Новом годе, коляде и будущем дуэте с новым артистом: праздничное интервью с участниками KAZKA

Украинская группа KAZKA уже начала подготовку к новогодним и рождественским праздникам, поэтому охотно поделилась планами с 24 каналом. Как празднует Новый год лидер группы Александра Зарицкая, где обычно проводит Рождество Дмитрий Мазуряк и почему Никита Будаш выберет зимой теплые края, а не горы – читайте далее.

До Нового года осталось всего несколько дней. Кто-то уже добросовестно готовится к празднованию, а кто-то до последнего закрывает рабочие дедлайны. Как и группа KAZKA, которая только что выпустила собственную монету KAZKA COIN. Это первая в музыкальном мире виртуальная валюта. С 1-го марта 2022 приобрести ее смогут не только фанаты группы, но и все желающие. А прямо сейчас можно регистрироваться на сайте KAZKA.WORLD и получить 100 монет в подарок.

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Так, журналисты 24 канала эксклюзивно решили узнать, как планирует праздновать группа новогодние праздники и какие у них планы на 2022 год.

Какие планы у KAZKA на Новый год

Уже стало понятно, что KAZKA очень много работает, но нужен и отдых. Где будете праздновать новогодне-рождественские праздники: дома или где-то за границей?

Фронтвумен Александра Зарицкая: С приходом KAZKA в мою жизнь, новогодне-рождественские праздники начала праздновать совсем по-другому. Особенно люблю праздновать Новый год, ведь именно в эту ночь мы всегда работаем. Это обычно очень весело, мы празднуем прямо на сцене, и каждый год это что-то особенное. Помню, что в детстве не так весело было, как сейчас. Родители праздновали до самого утра, а нас укладывали спать сразу после полуночи. Но теперь я сама отвечаю за праздник и развлекаю людей и это прикольно.

Но все же есть качество традиции празднования Нового года/Рождества в семье?

Александра Зарицкая: в моей семье за традиции отвечала и до сих пор отвечает бабушка Настя. Просто мы сейчас реже к ней приезжаем. На Рождество у нас обязательно было двенадцать блюд, к которым бабушка очень придирчиво относилась. Все должно было быть по традиции. Вот, например, кутья – она ее всегда готовила в макитре, три часа на это уходило, не меньше. Эту кутью всегда быстро съедали и просили еще приготовить. И она всегда передавала блюдо всем в баночке дополнительно.

Александра Зарицкая рассказала о "бабушкином" Рождестве / Фото пресс-службы

Мультиинструменталист Никита Будаш: у нас в семье не было каких-то устойчивых традиций, кроме, конечно, застолья на Сочельник, когда мы ели двенадцать блюд. Это всегда очень теплые вечера у елки, которые, к сожалению, сейчас происходят гораздо реже из-за нашего плотного гастрольного графика.

Свирельщик Дмитрий Мазуряк: Для меня так же Новый год не является праздником-праздником. Скорее, просто дата. А вот Рождество – другое дело. В Сочельник мы традиционно ужинаем с семьей, а вот седьмого, утром, я иду в церковь на службу. На службе я участник коляднической партии. В ней нас 12 человек, как апостолов. Мы все в традиционной одежде, в кептарях, в сардаках отбываем коляду у церкви. А потом эти партии расходятся по своим углам и колядуют уже по тем домам каждый на своем углу (районе). Мы так колядуем три дня, пока всех не обойдем. Конечно, что нас хозяева принимают в дом, мы в свою очередь им поем. Колядки очень длинные и старинные. И все эти деньги, которые нам дают хозяева, это все идет на благотворительность.

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Какое коронное блюдо украшает стол на Новый Год / Рождество каждый год?

Дмитрий Мазуряк: Если в общем – кутья, а в нашей семье – чанахи. Это такой грузинский суп, но он довольно популярен у галичан. Чанахи довольно сытный, очень похожий на гуляш. По рецепту, мясо тушат в глиняном горшочке вместе с овощами. Очень классное блюдо на холодный сезон.

Никита Будаш: на Новый год коронное блюдо для меня это, конечно, селедка под шубой. Что может быть лучше, особенно первого января? В детстве просто ненавидел это блюдо, но, когда взрослеешь, вкусы меняются. Это всегда очень сытно.

Поделитесь своим топ-местами, где отдохнуть зимой на праздники или просто так.

Александра Зарицкая: Я за то, чтобы мы отдыхали в нашей стране. Поэтому мой топ – это поехать в Карпаты (только не в Буковель). А если брать Киевщину, то можно выбрать какой-то загородный комплекс. Для тех, кто останется на праздники дома – можно сходить на каток. Особенно великолепен в этом году на Осокорках, сделанный в стиле вселенной "Гарри Поттер". Или же вместе с друзьями найти 5 баров и мест, где продают вкусный глинтвейн и сделать небольшой бар-кроул.

Дмитрий Мазуряк: У меня все варианты будут связаны с Карпатами. Поэтому, отправляйтесь на Рождество в Криворивню. Отдельно советую попасть на Маланку в Вашковцы или Красноильск. Также очень классно будет, если снять дом в горах вместе с друзьями. Там по вечерам готовить вкусный ужин с вином и просматривать на проекторе фильмы.

Никита Будаш: мои предпочтения очень отличаются от коллег (смеется). Если меня спросить, куда поехать отдыхать зимой, то мой ответ будет коротким – где тепло и океан. Я очень не люблю холод, мое место, где пальмы, солнце и красивая природа.

Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш рассказали о новогодних планах и Рождестве / Фото пресс-службы

Что планируете для поклонников на 2022 год? Ожидать сюрпризы или запретесь в студии и работать над следующим альбомом?

Александра Зарицкая: планов у нас очень много. Да, планируем выпустить еще один альбом, но для этого совсем не обязательно закрываться от поклонников. Даже наоборот, скоро мы празднуем наш юбилей, 1 марта группе исполнится 5 лет, и мы планируем масштабную вечеринку. На нее может попасть любой. Приглашение можно будет получить, если зарегистрироваться на сайте KAZKA.WORLD и стать участником розыгрыша. Также мы планируем дать крутой концерт с sold out во Дворце спорта. Так что, не медлите, 24 мая уже близко! Мы уже ждем вас и добросовестно готовимся! И последнее – записать еще один неожиданный дуэт с новым артистом.