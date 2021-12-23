Я спал со студентками, – Джеймс Франко после долгой паузы прокомментировал секс-скандал

Американский актер Джеймс Франко несколько лет назад попал в секс-скандал после обвинений нескольких его студенток в домогательствах. Сейчас он признался, что действительно имел интим с девушками, которые учились в его школе актерства.

Первые обвинения в домогательствах на Франко "упали" в 2018-м – когда в Голливуде началось движение #MeToo. Тогда он вместе с Кевином Спейси, Харви Вайнштейном и многими другими одиозными актерами предстали в центре секс-скандала.

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"Это такой мощный наркотик"

Еще какое время актер принимал участие в светской жизни, но впоследствии исчез из информационного пространства и красных дорожек. За свои злодеяния он пообещал жертвам выплатить около 2 миллионов долларов. Сейчас он дал короткое интервью в подкасте SiriusXM, где рассказал, почему молчал все это время и признался, что действительно имел интимные связи со своими студентками.

Когда я преподавал, я действительно спал со студентками, и это было неправильно. Но я не для этого открывал школу. И я не отбирал людей, которые у меня будут учиться. Это не было моим планом. Но были случаи, когда у меня была сексуальная связь с согласием, и я не должен был этого делать,

– заявил 43-летний актер.

Франко объяснил, что после всех обвинений ему было лучше замолчать и взять временную паузу, что он и сделал. Однако он убежден, что тогда ему нужно было дать возможность выговориться людям, которые были расстроены из-за него: "Было неподходящее время, чтобы что-то говорить. Были люди, которые были недовольны мной, и мне надо было слушать".

Кроме этого Франко признался, что еще до секс-скандала, в 2016-м, начал лечиться от сексуальной зависимости: "Это такой мощный наркотик. Самое коварное то, что я был трезв и не употреблял алкоголь. Все это время я ходил на собрания и даже призывал других людей это делать".

Также Франко поделился, что постоянно изменял своим девушкам, пока не встретил свою возлюбленную Изабель Пакзад.

Я не хотел никому причинять боль. И я не хотел быть парнем на одну ночь. Если я начинал отношения с девушками, то встречался с ними долго, годами. Однако я не мог уделить нужного внимания им всем. И мне казалось, что из-за своего поведения я делаю им всем больно,

– подытожил Джеймс Франко.

Джеймс Франко прокомментировал секс-скандал: видео онлайн