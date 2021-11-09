Новый концерт и время с семьей: MamaRika очаровала фото с сыном после насыщенных выходных
Источник:инстаграм MamaRika
Известная украинская певица MamaRika недавно с семьей переехала в Киев, чтобы вернуться к концертной деятельности. На выходных звезда успела и провести новый концерт, и побыть с семьей. После насыщенных дней она опубликовала новые фото с сыном.
Успешная украинская певица MamaRika на личной странице в инстаграме опубликовала новое сообщение. Она очаровала сеть новыми фотографиями с 3-месячным сыном.
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Новые фото MamaRika с сыном
Исполнительница позировала перед камерой в одном из столичных заведений. Она оделась повседневно, но стильно. Звезда выбрала светлые джинсы и черный свитер. Она собрала волосы в хвост. На лице MamaRika не было макияжа, и она продемонстрировала натуральную красоту.
В подписи к фото певица рассказала, что ее выходные были весьма насыщенными. Теперь она еще чаще будет появляться на сцене, поскольку переехала в Киев с мужем и сыном.
Однако среди насыщенного рабочего графика звезда не забывает и о времени для сына и мужа. В моменты отсутствия MamaRika за малышом следит няня.
А если серьезно, то вы видите счастливую MamaRika, которая на выходных успела все: отработать концерт, побыть с семьей, и даже немного поспать,
– поделилась артистка.
MamaRika с сыном / Фото из инстаграма звезды
MamaRika с сыном / Фото из инстаграма звезды
Поклонники активно реагируют на новые фотографии от исполнительницы. Они засыпают MamaRika позитивными комментариями:
- "Молодец";
- "Счастья вам";
- "Как мило";
- "Фото – супер";
- "Настя, ты просто супер! Такая энергичная и хорошая мама Давида!";
- "Удачи вам, это прекрасное фото";
- "Класс, вы такие милые".