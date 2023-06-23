Клип Муиньо для Монатика и украиноязычный хит Каминской: новые летние премьеры от артистов

Сегодня, 23 июня, многие украинские исполнители представили новинки. Певцы долго и усердно работали, чтобы порадовать своих поклонников.

О релизах от Lida Lee, Kalush Orchestra, Славы Каминской, Golubenko и Монатика, читайте в подборке 24 Канала.

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Lida Lee представила песню "Просыпайся"

Украинская певица после полугода перерыва выпустила новую энергичную песню. Трек очень знаковый для артистки, ведь динамичной музыкой и жизнеутверждающим текстом она ведет содержательный диалог со слушателем, в котором делает откровенное признание.

Наверное, многие, слушая этот трек, будут думать, что это песня о второй половинке, об отношениях, о любви. Но для меня это песня о другом. Она о внутреннем состоянии, она о свободе, об эмоциях, которые очень долго, под влиянием разных факторов спали во мне и не выходили наружу,

– отметила исполнительница.

Певица добавила: "Я впервые за очень долгое время разбудила своего внутреннего ребенка, долго спавшего".

В клипе артистка появляется не часто, вместо этого ее мысли и желания воплощает в жизнь маленькая девочка, ее внутренний малыш, которому она дала полную свободу.

Смотреть клип на песню "Просыпайся" Lida Lee: видео

Kalush Orchestra представил песню "In the fire"

Украинская группа выставила третий англоязычный трек, в котором музыканты отмечают, что любые проблемы можно преодолеть, если приложить к этому усилия.

Мы, украинцы, показали всему миру, настолько мы сильны и несокрушимы. Мы верим в победу Украины и будем за нее бороться до конца. Но нам бы хотелось, чтобы те, кто имеет влияние и может ускорить окончание войны, перешел к действиям, а не молчал,

- сказали в Kalush Orchestra.

Отметим, в песне также можно услышать строки на украинском. В частности, "Хотя день посереет, мы верим, что с нами потеплеет. Облако потихоньку, потихоньку так заплачет, что любая беда исчезнет".

Клип к треку скоро выйдет, пока группа опубликовала только лирическое видео.

Смотрите видеоролик на песню "In the fire" Kalush Orchestra: видео

Слава Каминская представила трек Slava Bogu

Певица перевела свой русскоязычный хит Slava Bogu. Песню исполнительница записала еще зимой этого года, однако долго сомневалась, стоит ли выпускать веселую песню во время войны. Впрочем, все же решилась, ведь убеждена, что сейчас нужно дарить немного радости украинцам.

На сегодня — моя любимая песня! Там есть все, что я годами удерживала в себе. Переживала, что не поймут, не так воспримут. Но моя аудитория лучшая в мире, она со мной на одной волне, все понимает и чувствует. Этот трек - он как "Секс и город" по-украински, будет понятен каждой девочке независимо от возраста. И, кстати, не только девочке: там и мужчинам есть что послушать, посмотреть и над чем задуматься,

– прокомментировала релиз исполнительница.

Также певица распространила муд-видео в песню. В клипе можно увидеть архивные кадры съемочного процесса оригинального клипа и кадры со Славой Каминской в новых реалиях.

Смотреть клип на песню Slava Bogu SLAVA KAMINSKA: видео

Отметим, поклонникам очень понравилась обновленная песня, они считают, что трек звучит гораздо лучше, чем оригинал.

Golubenko выпустил музыкальную композицию "Не отпускай"

В новой песне рассказывается об эмоциональной связи между людьми, которая остается даже после расставания.

Эта песня – выражение моего внутреннего мира, моих эмоций и опыта, связанного с зависимостью от прежних отношений. Я уверен, что такая ситуация знакома моим слушателям и я надеюсь, что этот трек поможет найти внутреннюю силу и освободиться от этих эмоциональных наручников,

- высказался артист.

Исполнитель также представил увлекательный музыкальный клип. В нем артист появляется в разных локациях, что отражает его воспоминаниями о прошлом.

Смотрите видеоработу на трек "Не отпускай" Golubenko: видео

Монатик представил новый сингл "Люди… Камни"

В песне певец обращает внимание слушателей на то, что сейчас как никогда нужно объединяться, а не травить друг друга. Важно верить, строить мечты, искать мотивацию к свершению своих решений и "прорастать травами, которые впоследствии превратятся в цветы".

Люди, которые часто бросают камни в людей, потом сами незаметно превращаются в сплошной камень. Теряя душу, ощущения, мотивацию к своим решениям и свершениям. Поэтому у них возникает большое желание превратить в камни других. Несмотря на все это, я не оправданно оптимистично верю, что все камни прорастут травами и впоследствии превратятся в цветы. Я искренне верю, что свет проснется в каждом из нас. Я как раз о нас. Все пройдем, все и всех преодолеем! PS Однако не стоит забывать, что есть драгоценные камни, такие как, например, изумруд! Это бесценно,

– прокомментировал премьеру новой песни Дмитрий Монатик.

Исполнитель также презентовал home video к треку, снятое голливудским режиссером Таню Муиньо в Одессе.

Смотреть клип на песню "Люди… Камни" MONATIK: видео