В новом клипе "Антител" снялась олимпийская чемпионка: видео на песню "Стань"

Популярная украинская группа "Антитела" представила клип на новую песню с мотивационным названием "Стань". В видеоработе о жизненном пути и внутренней силе воплощать мечты снялись коллектив и одна из самых сильных легкоатлеток мира – Марина Бех-Романчук.

Главную роль в клипе исполнила спортсменка, многократная чемпионка Украины, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, участница Олимпийских игр 2016 и 2021 – Марина Бех-Романчук.

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Когда мы утвердили идею клипа, то начали искать главную героиню. Как-то сразу решили, что это должна быть девушка. Ознакомились со всеми спортсменками в категории легкой атлетики, потом даже думали над футболистками, но когда увидели Марину, то поняли, что именно она – наша героиня. Мы перечитали десятки интервью, пересмотрели записи соревнований, изучили социальные сети. И знаете, мы не прогадали. Марина прекрасно справилась. На съемочную площадку прилетела с очередных соревнований в Австрии, нашла время в плотном графике", – рассказал продюсер группы Сергей Вусик.

Клип "Антител" на песню "Стань"

"Марина – это квинтэссенция красоты, невероятной силы и настойчивости. При этом она очень проста в общении, открыта людям. И, по нашему мнению, в кадре она выглядит прекрасно. Вы можете убедиться в этом, просмотрев клип. А еще мы были приятно удивлены, как они с мужем, Михаилом, олимпийским призером, чемпионом Европы по плаванию, мировым рекордсменом, поддерживают друг друга. Между ними чувствуется любовь, оба прошли нелегкий путь к успеху и знают цену победе", – поделился фронтмен коллектива Тарас Тополя.



Тарас Тополя и Марина Бех-Романчук / Фото пресс-службы

Марина призналась, что сначала не думала, что согласится на съемки. Тогда она переживала сложный период после Олимпиады, мысли были совсем о другом: "Но когда услышала идею, посоветовалась с родными, то согласилась. Это совершенно новый опыт. Может сравнить его со съемками в фильме. Также на площадке всегда присутствовал мой любимый, что очень помогало".



"Антитела" и Марина Бех-Романчук / Фото пресс-службы

Съемки проходили в Киеве, в легкоатлетическом манеже на Березняках. Продолжались 2 суток. Музыканты группы полностью видоизменили спортивную арену, использовав тысячи метров черного полотна, которым закрыли периметр манеж от солнечных лучей. На съемочной площадке было несколько тонн световых устройств. На территорию завезли 2 грузовика съемочной техники.

Также в кадре появляются друзья коллектива: марафонцы из клуба KMRC, программисты, юристы, бизнесмены. Кроме основной работы у них есть еще любимое дело – спорт.

Во время написания песни мы вдохновлялись атмосферой школьных выпускных, когда ребята признаются друг другу в любви, клянутся в вечной дружбе, ставят цели и верят в свои мечты, когда все искренне и без фальши.

– рассказал Тарас Тополя.



Марина Бех-Романчук на съемках клипа "Антител" / Фото пресс-службы

Фронтмен добавил, что впоследствии возникла идея клипа, который теперь могут увидеть поклонники: "В голове возникали беговые дорожки, изображавшие дорогу жизни, большое пространство, где каждый бежит по своей линии к цели. В процессе подготовки мы поняли, что нужна масштабная картинка, в которой можно передать течение жизни и людей в ней. Со своими желаниями, мечтами и "крестами, которые кто-то тянет на своих плечах". Мы уверены, что каждый сможет узнать в определенных кадрах себя или кого-то из своего окружения. А еще у клипа довольно неожиданное завершение. История видео начинается в его финале, а если погрузиться в видео еще глубже, то понимаешь, что в нем нет ни начала, ни конца, и, как всегда, есть скрытые секреты от "Антител".

"Антитела" – "Стань": смотрите видео онлайн

Новый альбом группы

Стань – это третья песня нового альбома коллектива, релиз которого запланирован на начало 2022 года. После этого "Антитела" отправятся в стадионный тур с новым шоу. Первый концерт запланирован на май 2022 года в городе Днепр.

Впоследствии музыканты представят релиз англоязычной версии песни "Стань", которая будет называться And you start. Премьера планируется в странах Северной Америки и Европы.



Группа "Антитела" / Фото пресс-службы