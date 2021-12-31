"Новогодняя Маска": звездные дуэты, любимые персонажи и праздничные участники

31 декабря в 20:00 на телеканале "Украина" покажут специальный выпуск "Новогодней Маски". Впервые Оля Полякова споет с Олегом Винником, а Настя Каменских – с Веркой Сердючкой. А также на сцену выйдут любимые герои двух сезонов и праздничные персонажи.

Зрители познакомятся с новыми зимними героями и попытаются отгадать, какие звезды прячутся в этих удивительных образах.

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"Новогодняя Маска": что увидят зрители

На сцену загадочного шоу выйдут любимые маски двух сезонов, среди которых победители – величественное Солнце и меланхоличный Жираф. А также магический Мольфар, мечтательная Луна и многие другие любимцы.



Жираф на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

Специально для "Новогодней Маски" создали 8 новых зимних костюмов, под которыми спрячутся украинские суперзвезды:

гламурного Мышонка на лыжах;

ледяную красавицу Снежную Королеву;



Снежная Королева на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

зажигательную Елку;

яркий Новогодний шарик;

королевского Пингвина;

рождественского Оленя;



Рождественский Олень на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

загадочного Зеркальный человек;

Бурого медведя в костюме Белого.

На этот раз звездные детективы не будут иметь подсказок от героев, а будут играть веселые игры и викторины, которые помогут разгадать их личности. Сразу после выступлений маски покажут настоящие лица.

Новогодними сюрпризами порадуют и звездные детективы:

Олег Винник и Оля Полякова представят долгожданную премьеру дуэтной композиции "Длинноногое счастье";



Выступление Оли Поляковой и Олега Винника / Фото пресс-службы

Настя Каменских и Верка Сердючка споют "Попа как у Ким" в новой аранжировке;



Выступление NK и Верки Сердючки / Фото пресс-службы

Дзидзьо и Оля Полякова выступят с дуэтным треком "Счастливые люди".

А помогать отгадывать знаменитостей под масками будут коллеги звездных детективов: Злата Огневич, Анастасия Приходько, Ольга Цибульская, Слава Каминская, Миша Романова, Анна Тринчер, Асия Ахат, Lida Lee, Анна и Ангелина Завальские, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Ivan NAVI и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова, Павел Костицын, Алексей Тритенко, Арам Арзуманян, супермодель Алла Костромичова, фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук, участники группы ТНМК Фагот и Фоззи, вокалист коллектива БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогеры Олег Машуковский и Елена Филонова, шоумены Дядя Жора и JULIK, пианист Евгений Хмара и многие другие.