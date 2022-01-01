"Новогодняя Маска": кто из звезд прятался под зимними образами

31 декабря поклонники загадочного шоу "Маска" познакомились с 8 новыми зимними персонажами, которые создали специально для новогодней ночи. Кто из суперзвезд прятался под яркими костюмами – узнавайте дальше.

Специальный выпуск любимого шоу миллионов телезрителей показали на телеканале "Украина". В новогоднюю ночь они пытались отгадать, кто из звезд скрывается под праздничными образами.

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"Новогодняя Маска" удивила не только выступлениями новых персонажей, но и возвращением любимцев проекта и звездными дуэтами.

"Новогодняя Маска" / Фото пресс-службы

Выступления участников "Новогодней Маски"

Елка

Новогодняя красавица появилась перед зрителями и звездными детективами в причудливом костюме. Сперва детективы подумали, что под костюмом может скрываться мужчина. Чтобы услышать подсказки об этой участнице, детективы должны были водить хоровод вокруг нее:

сын Елки очень похож на Дзидзьо;

с Олей Поляковой они одного поля ягоды;

с Настей Каменских могли бы быть сестрами;

для Олега Винника Елка не была волчицей, скорее он был ее волком:

Андрей Данилко вместо подсказки услышал лишь многозначительное "Гм-м-м".

: Верка Сердючка – Елки: Иво Бобул, Оля Цибульская, Анна Ризатдинова, СолоХа.



Елка на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

На самом же деле под этой праздничной маской была певица Слава Каминская: "А я пришла на Новый год! Голос маскировать было несложно, а вот танцевать на сцене в костюме очень жарко – где-то килограмм веса я сегодня потеряла. Видите, помада на лице – все, как нужно на Новый год. Я обожаю этот праздник – он у меня ассоциируется с мандаринами, "Оливье", "шубой", елкой. И мордой в салате (смеется)".



Слава Каминская в образе елки / Фото пресс-службы

Зеркальный человек

Этот персонаж сразу вызвал громкие аплодисменты. Звездные детективы и зрители сказали, что это известный певец и шоумен Дмитрий Коляденко. Среди подсказок зеркального человека были:

6 портретов ребятишек, которые могли бы быть у него с каждым из экспертов;

серию фотографий с изображением известных людей в искривленном зеркале.

: "Зима-холода": Дмитрий Коляденко



Зеркальный человек на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

Услышав голос зеркального человека, звездные детективы и гости убедились, что под маской шоумен и певец Дмитрий Коляденко. И это действительно был он!

Я так хотел принять участие в шоу "Маска", и наконец под Новый год эта мечта сбылась! Но признаюсь, что было непросто! Друзья, поздравляю вас с новым 2022-м годом! Будьте счастливы, не болейте и знайте – в Украине всегда все будет хорошо!

– обратился к украинцам шоумен.



Дмитрий Коляденко в образе Зеркального человека / Фото пресс-службы

Мышонок

Вместо привычных подсказок Мышонок на лыжах вручило звездным детективам пустой конверт. Андрей Данилко подумал, что таким образом участник намекает на свой хит "Охрана, отмена", а значит там скрывается Jerry Heil. А Настя Каменских подумала, что в этом костюме Виктор Павлик.

"А снег идет"Jerry Heil, Виктор Павлик, Алена Винницкая, Наталья Могилевская, Анастасия Приходько, WELLBOY



Мышонок на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

Мышонок

Когда Мышонок спел, Андрей Данилко сразу заявил, что это телеведущая и певица Алена Винницкая, у которой есть альбом "Конверт". И детектив разгадал мышонка!

"Из всех детективов он больше всего слушал мою музыку, потому что мы знакомы еще со времен "Виагры! Он прекрасно знает мой тембр, хоть я и пыталась петь детским голосом. Костюм очень классный, красивый, яркий, но должен признать, что это такое испытание, потому что внутри очень трудно дышать. Это было непросто, но и через это мне нужно было пройти. Всех-всех-всех украинцев поздравляю С Новым годом!" – подчеркнула Алена.



Алена Винницкая в образе Мышонка на лыжах / Фото пресс-службы

Новогодний Шарик

Эта участница подготовила для звездных детективов подарки, в которых зашифровала подсказки о себе. Однако эти вещи не помогли экспертам разгадать, кто же прячется в образе новогоднего шарика.

Наталья Могилевская, Артем Пивоваров, Монатик



Новогодний Шарик на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

И под этим ярким новогодним образом действительно скрывалась легендарная певица, любимица миллионов – Наталья Могилевская!

Поздравляю всех с Новым годом! Желаю вам счастья, любви, здоровья! Моя страна, я люблю тебя! Классных вам игрушек, таких как я, прекрасных елок и замечательных шоу, таких как "Поют все!",

– обратилась Наталья к украинцам.



Наталья Могилевская в образе новогоднего шарика / Фото пресс-службы

Бурый медведь в костюме Белого

Подсказками от этого участника стали праздничные блюда. Отведав вкусности, звездные детективы подумали, что под маской скрывается шеф-повар, однако NK развеяла эти предположения. Она даже подумала, что на сцену вышел ее муж Потап. Медведь поразил подвижными танцами в исполинском костюме.

Том Джонс-She's a ladyПотап, Иво Бобул



Бурый Медведь в костюме Белого на "Новогодней Маске" / Фото пресс-службы

В образе Бурого Медведя в костюме Белого был народный артист Украины Иво Бобул: "Спасибо вам, в костюме было очень жарко, но так интересно! Хочу поздравить украинцев с Новым годом! Желаю вам всего наилучшего!".



Иво Бобул в образе Бурого медведя в костюме Белого / Фото пресс-службы

Пингвин

Королевский Пингвин предложил экспертам поиграть в интересную игру. Участник презентовал черный ящик, в котором спрятал подсказки. Однако разгадать их звездные детективы должны были наощупь. Это только запутало.

Алла Пугачева - "Айсберг"Наталья Могилевская, Ирина Билык, Наталья Валевская, Alyona Alyona, Lida Lee, Ассия Ахат, Яна Клочкова, Мила Нитич



Пингвин на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

Однако никому не удалось разгадать пингвина. Под этой маской скрывалась певица Анастасия Приходько, которая в первом сезоне шоу выходила на сцену в образе Бабки.

"Немного объясню подсказки: самолет – это моя песня "Крылья", сова – татуировка, кларнет, который вы там нашли – ни к чему, в шкатулке лежала флейта, а я флейтистка по специальности. Боксерские перчатки, потому что я занималась тайским боксом, и рыбка – от фамилии моего родного отца – Рыбалов. Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с Новым годом! Пусть в вашей жизни все будет в порядке, а 2022-й год принесет вам все, чего только пожелаете!" – сказала Приходько.



Анастасия Приходько в образе Пингвина / Фото пресс-службы

Месяц

В первом сезоне в этом костюме на сцену "Маски" выходила Надежда Мейхер, однако ведущий Владимир Остапчук отметил, что на этот раз в Месяце спряталась другая артистка. Волшебный Месяц сказал, что его секрет скрыт в названии одного из коктейлей. Сначала все подумали, что на сцене Виталий Козловский, в репертуаре которого есть песня "Пина Колада", однако среди напитков, которые принесли звездным детективам, такого не было. Месяц поразил трогательным выступлением с хором талантливых детей.

"Щедрик"Виталий Козловский, EL Кравчук, Ирина Федишин, Екатерина Бужинская, Ольга Сумская, Гайтана, Ольга Горбачева, Наталья Бучинская, Мила Нитич, Лилия Ребрик



Месяц на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

Разгадать, кто же скрывается в Месяце, удалось Дзидзьо. Он сказал, что это может быть телеведущая Лилия Ребрик и оказался прав.

"Обычно я желаю украинцам доброго утра, а сегодня желаю доброго, щедрого вечера. Пусть ваше настроение всегда будет на высоте, душа поет от радости, а сердце согревает любовь. Под этой маской почти ничего не видно, там малюсенькие прорези под глаза. Дышать чрезвычайно сложно, а еще нужно слушать. Одним словом -еще то испытание. Но я очень счастлива, что приняла участие в этом удивительном шоу. С Новым годом, Украина!" – обратилась Лилия к украинцам.



Лилия Ребрик в образе Месяца / Фото пресс-службы