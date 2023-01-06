Позвольте заколядовать: "Нова радість стала" в исполнении украинских звезд

6 января в Украине отмечают один из самых светлых праздников – Святой вечер. До полномасштабной войны украинцы семьями собирались за столом в ожидании первой звезды, напоминающей о рождении Иисуса. В этом году многие семьи на Святой вечер разлучены, наши военные на фронте, но никто не забывает о традициях.

Мы никогда не падаем духом, а особенно – в канун Рождества. Пусть в этом году Святой вечер не такой, к которому мы привыкли, но украинские традиции обязательно будут, ведь это нужно беречь и передавать следующим поколениям. И одна из самых главных традиций – коляда.

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Популярная колядка, которая ежегодно звучит в каждой украинской семье, – "Нова радість стала". Ее неоднократно перепевали в разных аранжировках. Это символ радости рождения Исуса Христа, радости, которая сейчас необходима всем нам. Редакция 24 Канала приготовила подборку, в которой любимую "Нову радість" можно услышать в разных интерпретациях.

Текст колядки "Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.



Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.



Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.



Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.



Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

"Нова радість стала" в исполнении Тины Кароль: смотрите видео онлайн

"Нова радість стала" в исполнении Александра Пономарева, Ирины Билык, Тины Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олега Скрипки: смотрите видео онлайн

"Нова радість стала" в исполнении KRISTONKO: смотрите видео онлайн

"Нова радість стала" в исполнении Ирины Федишин: смотрите видео онлайн

"Нова радість стала" в исполнении "Пиккардийской Терции": смотрите видео онлайн

"Нова радість стала" в исполнении NAVKA: смотрите видео онлайн

"Нова радість стала" в исполнении DZIDZIO: смотрите видео онлайн

"Нова радість стала" в исполнении ROXOLANA: смотрите видео онлайн

"Нова радість стала" в исполнении Тараса Чубая: смотрите видео онлайн