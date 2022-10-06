Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Французская писательница и профессор литературы Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2022 году. По ее словам, "письменность – это политический акт, открывающий людям глаза на социальное неравенство". Именно поэтому она использует язык как "чем", "чтобы разорвать занавес воображения".

В заявлении о победителе говорится, что Эрно получила премию "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти". В комитете подчеркнули, что приоритет – литература и качество произведения, а не то, что происходит сегодня в мире. Награду ей присудили за "бескомпромиссную" 40-летнюю работу по исследованию "жизни, отмеченной большими различиями по полу, языку и классу".

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Среди претендентов на премию также были Стивен Кинг, Мишель Уэльбек, Гариэль Лутц, Пьер Мишон, Харуки Мураками, Энн Карсон, Людмила Улицкая и Салман Рушди. Отметим, что согласно воле шведского ученого и изобретателя Альфреда Нобеля, премию по литературе должны присуждать тому, кто создал в этой области "величайшее произведение в идеалистическом направлении". А лауреата выбирают 18 членов Шведской академии. В 2021 году премию получил британец Абдулразак Гурна.

Что известно об Анне Эрно

Свой первый роман "Les Armoires vides" Эрно опубликовала в 1974 году. Она автор таких произведений, как "Внешняя жизнь", "У власти", "Женщина" и другие. В общем, ее творчество можно отнести к жанру автофикшн.



Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе / Фото Nobel Prize

Свое детство женщина провела в нормандском городке Ивето во Франции, там родители были владельцами продуктового магазина и небольшого кафе. О них она рассказывала в своих произведениях "Майдан" и "Женщина". Впоследствии она уехала учиться во французский национальный университет, расположенный в Руан, а затем в Бордо. Затем Анни получила диплом учителя литературы, а в 1971 году стала доцентом кафедры современной литературы. В частности, она преподавала в лицее Бонневилля, в Коллеж д'Эвир в Аннеси-ле-Вье, а затем в Понтуаге.

82-летняя Анни Эрно еще в начале своей карьеры отказалась от художественной литературы, чтобы сосредоточиться на автобиографии и воспоминаниях. Ее книги получали премии многих американских издательств и изданий, в частности, Los Angeles Times, Publishers Weekly, The Washington Post и другие. А произведения "Мужское место" и "Женская история" считаются современной классикой во Франции. В 2019 году Эрно попала в шорт-лист Международной Букеровской премии.