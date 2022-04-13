Нина Матвиенко рассказала, куда и к кому от войны убежала ее дочь с внучкой

74-летняя Нина Матвиенко осталась в Украине, в то время как ее дочь Тоня уехала из страны. Как выяснилось, певица в Португалии. Она поехала туда не как беженка, а остановилась у кумы.

По словам Нины Матвиенко, война застала ее семью в Яремче в Ивано-Франковской области. К счастью, они были далеко от Киева, но и там прятались в подвале. С Тоней была 6-летняя дочь Нина, которая дрожала от звука сирен. Так что звезда уехала в Португалию.

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Все эти подвалы, сирены, у нее очень дрожали губки и пальчики. Тоня должна была выехать к куме в Португалию, и только там через несколько ночей ребенок немного успокоился. Ну и Тоня так же,

– рассказала Нина Матвиенко.

Примечательно, что в Португалии Тоня Матвиенко отметила день рождения. 12 апреля ей исполнился 41 год.

Тоня Матвиенко празднует день рождения в Португалии: видео

Знаменитая мама поздравляла дочь по видеосвязи, а в интервью призналась, что ужасно волнуется за Украину и свою семью.

"Беспокойство все равно, нет сна. Я сейчас очень много молчу, все сижу в ютубе. Жду, пока придет сын мой Арсен. Мои сыновья везде на вахте", – поделилась Нина Митрофановна.