Нина Матвиенко призналась, что возмущает в шоу-бизнесе и при каком президенте лучше всего жилось
27 октября 2021 , 15:51Читати новину українською
Источник:"33 за 3"
Украинская певица Нина Матвиенко в новом коротком интервью поделилась многими интересными подробностями. В частности, призналась, что в современном шоу-бизнесе ее возмущает обнажение. Больше подробностей – узнайте дальше.
В разговоре с Александрой Кучеренко Нина Матвиенко ответила на многие провокационные вопросы. Мнения артистки о власти, шоу-бизнесе и жизни – читайте ниже.
Обратите внимание Нина Матвиенко рассекретила размер пенсии и наибольшего гонорара
Мнения Нины Матвиенко
О жизни и карьере
- Впервые Нина Митрофановна почувствовала себя известной в 50-60 лет.
- Артистка призналась, что не хотела бы проживать жизнь поначалу, однако хотела бы прожить дольше.
- Матвиенко сожалеет, что не успела разобраться в любви.
- Саундтреком ее жизни могла бы быть песня "Квітка душа".
- В современном шоу-бизнесе Нину Митрофановну раздражает обнажение звезд на сцене, в клипах.
О власти
- Матвиенко призналась, что сменила бы власть не только в столице, но и в Украине: "Мне страшно это говорить, но они не любят Украину".
- Лучше всего артистке жилось во времена Ющенко.
О семье
- Когда Матвиенко впервые увидела будущего зятя – Арсена Мирзояна, то подумала, что через несколько дней выгонит его.
Интервью Нины Матвиенко: смотрите видео онлайн