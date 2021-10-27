Нина Матвиенко призналась, что возмущает в шоу-бизнесе и при каком президенте лучше всего жилось

27 октября 2021 , 15:51
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Источник:

"33 за 3"

Украинская певица Нина Матвиенко в новом коротком интервью поделилась многими интересными подробностями. В частности, призналась, что в современном шоу-бизнесе ее возмущает обнажение. Больше подробностей – узнайте дальше.

В разговоре с Александрой Кучеренко Нина Матвиенко ответила на многие провокационные вопросы. Мнения артистки о власти, шоу-бизнесе и жизни – читайте ниже.

Обратите внимание Нина Матвиенко рассекретила размер пенсии и наибольшего гонорара

Мнения Нины Матвиенко

О жизни и карьере

  • Впервые Нина Митрофановна почувствовала себя известной в 50-60 лет.
  • Артистка призналась, что не хотела бы проживать жизнь поначалу, однако хотела бы прожить дольше.
  • Матвиенко сожалеет, что не успела разобраться в любви.
  • Саундтреком ее жизни могла бы быть песня "Квітка душа".
  • В современном шоу-бизнесе Нину Митрофановну раздражает обнажение звезд на сцене, в клипах.

О власти

  • Матвиенко призналась, что сменила бы власть не только в столице, но и в Украине: "Мне страшно это говорить, но они не любят Украину".
  • Лучше всего артистке жилось во времена Ющенко.

О семье

  • Когда Матвиенко впервые увидела будущего зятя – Арсена Мирзояна, то подумала, что через несколько дней выгонит его.

Интервью Нины Матвиенко: смотрите видео онлайн

 

Автор: Христина Кобак