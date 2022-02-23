"Никто нас отсюда не выгонит": Хливнюк из "Бумбокса" вышел на патриотический митинг в Мариуполе

В рамках всеукраинского тура 22 февраля Бумбокс дал концерт в Мариуполе. Вечером того же дня в городе проходил патриотический митинг в поддержку Украины. К акции присоединился и лидер группы Андрей Хливнюк.

Жители Мариуполя собрались на мирный протест на Театральной площади перед драмтеатром, в котором выступал "Бумбокс". Фронтмен Андрей Хливнюк затруднился проигнорировать людей с желто-голубыми флагами и государственной символикой. Он вышел к ним перед концертом, чтобы поддержать.

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Андрей Хливнюк на патриотическом митинге в Мариуполе

Мы не боимся, мы дома, никто нас отсюда не выгонит. Хотя, пусть попробуют, придурки. Слава Украине. Спасибо, что вы есть. Если этого не было, мы бы давно потеряли эту страну,

– заявил Андрей Хливнюк.

, мариупольцы вышли на патриотический митинг, чтобы показать, что не хотят в состав России или признанных Путиным оккупантовов на Донбассе. Так, центральная площадь города взвилась желто-голубыми флагами, плакатами "Мариуполь – это Украина", "Россия – страна-агрессор", "Хутин – Пуй тебе, а не Мариуполь".

Стоит отметить, что Андрей Хливнюк не единственный музыкант, поддерживающий украинцев не только патриотическими постами в сети, но и вживую. Во вторник, 22 февраля, группа "Океан Эльзы" дала мини-концерт на Пешеходно-велосипедном мосту у Арки дружбы народов. Святослав Вакарчук спел вместе с фанами, чтобы напомнить, что мы сильны и объединены.